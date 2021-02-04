شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الخبز الأبيض والمكرونة بكميات كبيرة يعرضك لأزمة قلبية.. دراسة تحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت دراسة لجامعة ماكماستر الكندية أجريت على 137 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، من أن الحبوب المكررة تزيد من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، وذكرت الدراسة أن تناول الكثير من الخبز الأبيض والحبوب والمكرونة والحلويات يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية" درس الباحثون بجامعة ماكماستر، حوالى 137ألف شخص من جميع أنحاء العالم، وجمعوا معلومات عن نمط حياة المشاركين والتاريخ الطبي في بداية الدراسة، واستخدمت استبيانات الطعام لتقييم تناولهم للحبوب المكررة والحبوب الكاملة والأرز الأبيض، وتبين أن الأفراد المصنفين بتناول كميات كبيرة من الحبوب المكررة يأكلون 350 جرامًا على الأقل يوميًا من الخبز الأبيض، في حين أن أولئك الذين حصلوا على أقل جرعة تناولوا أقل من 50 جرامًا في اليوم، ثم تم تتبع الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب على مدى تسع سنوات في المتوسط، ووجدت النتائج ، التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية ، أن أعلى فئة من المدخول من الحبوب المكررة ارتبطت بنسبة 33 % بخطر الإصابة بأحداث خطيرة في القلب والأوعية الدموية، مقارنة بأدنى تناول لهذه الأكلات، كما ارتبط تناول كميات أكبر مع ارتفاع ضغط الدم.

على الرغم من أن الأرز الأبيض يعتبر من الحبوب المكررة، إلا أنهم لم يجدوا أي ارتباط بين تناول الأرز وأمراض القلب والأوعية الدموية، ويشيرون إلى أن بعض أنواع الأرز الأبيض قد يكون لها ميزة غذائية على منتجات الحبوب المكررة الأخرى، يقترح الباحثون أنه يجب تشجيع تناول كميات أقل من المنتجات المكررة مع تشجيع تناول كميات أكبر من الحبوب الكاملة، وكتبوا في دراستهم: "إن تقليل كمية الكربوهيدرات وتحسين جودتها أمر ضروري لتحقيق نتائج صحية أفضل.