شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة تاس: لقاح "ابيفاك كورونا" الروسى يوفر حماية ضد الفيروس لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة تاس الروسية، أن اللقاح الروسى ابيفاك كورونا Epivaccorona سيوفر مناعة ضد فيروس كورونا لمدة عام تقريبًا، وفقًا لمركز أبحاث الدولة لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية "Vector".

وقالت تاتيانا نيبومنياشيخ، المسئولة في مركز الأبحاث، خلال مائدة مستديرة مخصصة عن فيروس كورونا" نتوقع أن لقاح كورونا سيوفر مناعة لمدة عام".

وكتنت قالت وكالة تاس في 24 يوليو 2020، إنه تلقى مركز أبحاث فيكتور Vector State لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية تصريحًا من وزارة الصحة الروسية لإجراء تجارب إكلينيكية للقاح المضاد لفيروس كورونا على المتطوعين.

تم تلقيح أول متطوع في 27 يوليو، اكتملت التجارب السريرية للقاح في 30 سبتمبر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 14 أكتوبر إن اللقاح الذي طوره مركز فيكتور Vector قد تم تسجيله. في 16 نوفمبر، أصدرت وزارة الصحة تصريحًا لإجراء تجارب ما بعد التسجيل للقاح على المتطوعين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وصدر في 18 نوفمبر تصريح لإجراء اختبارات على 3000 متطوع تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا.

وعلى صعيد آخر، كان قد أعلنت روسيا أنه ستقوم بتزويد ألمانيا بأكثر من 300 ألف جهاز تنفس في فبراير ومارس، يتضمن العقد الأول توريد 170ألف جهاز تنفس والعقد الثاني 150ألف.

وكانت قد أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية عن خطط لتوريد 300 ألف جهاز تنفس من مصنع روسي إلى ألمانيا في الفترة من فبراير إلى مارس 2021.

وقالت الوزارة: "سيتم تسليم أجهزة التنفس الروسية من مصنع كيمرسكايا جوركي إلى ألمانيا، العدد الإجمالي لأجهزة التنفس للمستهلكين الألمان يتجاوز 300 ألف، وسيتم شحنها بموجب عقدين في فبراير ومارس 2021.

وأضافت، "يشير اهتمام الشركات الأوروبية بأجهزة التنفس الصناعي وغيرها من وسائل الحماية الفردية المصنوعة في روسيا إلى الجودة العالية للسلع التي تنتجها مؤسساتنا.