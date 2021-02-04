شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة كوفاكس تمنح كوريا الشمالية 2 مليون جرعة للقاح كورونا من استرازينكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تتلقى كوريا الشمالية ما يقرب من مليوني جرعة من لقاح أسترازينكا لفيروس كورونا بحلول النصف الأول من هذا العام، حسبما ذكرت الوكالات التي تقود مبادرة كوفاكس COVAX التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة Reuters.



مبادرة كوفاكس لفيروس كورونا لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة

ستوزع مبادرة كوفاكس COVAX 2مليون جرعة من اللقاح الذي أنتجه معهد سيروم الهندىSerum Institute ، وفقًا لتقرير التوزيع المؤقت لمبادرة كوفاكسCOVAX .



منظمة الصحة العالمية

أشار التقرير إلى أن مبادرة كوفاكس COVAX لتوفير لقاحات كورونا للدول الفقيرة، يقودها كل من تحالف جافى GAVI، ومنظمة الصحة العالمية (WHO) ، وائتلاف ابتكارات التأهب للأوبئة، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة.

وعلى صعيد آخر، قالت شركة سوليشنSolution Group الماليزية اليوم الخميس، إنها وقعت اتفاقية ورقة شروط مع الحكومة لتزويد 3.5 مليون جرعة من لقاح كورونا الذي طورته شركة كانزينو CanSino Biologics الصينية، ومعهد بكين للتكنولوجيا الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الطبية العسكرية.

وقعت ماليزيا اتفاقيتين مع شركة فايزر لتأمين 25 مليون جرعة من اللقاح الذي طورته مع BioNTech ، الدفعة الأولى منها في طريقها للتسليم في 26 فبراير.

كما أبرمت اتفاقيات لشراء 18.4 مليون جرعة من لقاحات أخرى أنتجها معهد أبحاث Gamalya الروسي، وشرك سينوفاك Sinovac Biotech

قال رئيس الوزراء محي الدين ياسين اليوم الخميس، إن ماليزيا تتوقع استكمال برنامج التحصين ضد فيروس كورونا بحلول فبراير من العام المقبل، ليغطي 80% من سكانها البالغ عددهم حوالي 32 مليون نسمة.