شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: جرعة واحدة من لقاح فايزر تحميك من كورونا بنسبة 90% بعد تناولها بـ21 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أظهرت دراسة جديدة أن جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا من شركة فايزر "وقائية للغاية" بعد 3 أسابيع من الحصول على التطعيم. وقال باحثون في جامعة إيست أنجليا (UEA) إن لقاح Pfizer و BioNTech ظل فعالاً بعد 21 يومًا دون جرعة "زيادة" في الإطار الزمني الموصى به.

ووفقا لتقرير جريدة "mirroo" فقد واجهت الحكومة البريطانية انتقادات بشأن قرارها تأجيل موعد الجرعة الثانية من لقاحات Covid-19 حتى 12 أسبوعًا بعد الأولى، حيث أثار البعض مخاوف بشأن مستوى المناعة من حقنة واحدة.

تأتي دراسة جامعة إيست أنجليا UEA بعد أن وجدت دراسة أجرتها جامعة أكسفورد أن لقاح فيروس كورونا مع AstraZeneca يوفر حماية بنسبة 76 ٪ حتى 12 أسبوعًا بعد جرعة واحدة وقد يقلل من انتقال العدوى بنسبة 67 ٪.

وجد العلماء بالدراسة، أن لقاح فايزر أصبح فعالًا بنسبة 90٪ بعد 21 يومًا - مما يدعم خطط المملكة المتحدة لتأجيل توقيت اللقطة الثانية.

في حين أنه لم يُعرف بعد إلى متى استمرت المناعة لأكثر من 21 يومًا بدون جرعة ثانية، يعتقد الباحثون أنه من "غير المرجح" أن تنخفض بشكل كبير خلال الأسابيع التسعة التالية.لكن العلماء حذروا من أن خطر إصابة الناس بالعدوى تضاعف في أول ثمانية أيام بعد لقاح فايزر ، مشيرين إلى أن الناس أصبحوا أقل حذرا كسبب محتمل لنشر العدوى.

قال كبير الباحثين البروفيسور بول هانتر، من كلية الطب في نورويتش في جامعة إيست أنجليا: "ان ورقة مطبوعة سابقة لم تخضع لمراجعة النظراء، قد بحثت في بيانات من 500 ألف شخص تلقوا لقاح فايزر، وذكرت أن جرعة واحدة قد لا توفر الحماية الكافية.

واشارت الدراسات البحثية حول فاعلية اللقاح الامريكى أن فاعلية اللقاح من اليوم الثامن عشر تزداد فى الحماية مما يعطى مؤشرا لامكانية تأجيل الجرعة الثانية لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا.

قام الباحثون بتحليل البيانات لمعرفة تأثير برنامج التطعيم على أعداد الحالات ، واستمروا في تقدير فعالية اللقاح بمرور الوقت، ووجدوا أنه بعد التطعيم الأولي ارتفع عدد الحالات لمدة 8 أيام قبل أن ينخفض ​​"إلى مستويات منخفضة" بحلول اليوم 21.وقال البروفيسور هانتر: "من المدهش أن معدل الإصابة اليومي بالحالات زاد بشدة بعد التطعيم حتى اليوم الثامن تقريبًا - تضاعف تقريبًا.

وكانت جامعة أكسفورد، قد أعلنت أن دراستها ، التي لم تتم مراجعتها بعد ، وجدت أن فعالية اللقاح من جرعتين تبلغ 82.4٪ في فترة الثلاثة أشهر.

كما أشارت النتائج التي توصل إليها إلى أن أولئك الذين تم تطعيمهم ليسوا محميين فقط من المرض ولكن من غير المحتمل أيضًا أن ينقلوا الفيروس إلى أي شخص.