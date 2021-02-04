شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: علاج السرطان تعطل فى 40% من دول العالم بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمى للسرطان2021، أن جائحة فيروس كورونا أدت إلى تفاقم مشاكل التشخيص في المراحل المتأخرة للسرطان، ونقص الوصول إلى العلاج، وقد حدث هذا في كل مكان ولكن على وجه الخصوص في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.





بالإضافة إلى الاضطرار إلى التعامل مع انقطاع الخدمات، فإن الأشخاص المصابين بالسرطان هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بمرض كورونا الشديد والوفاة .



أشارت دراسة استقصائية أجرتها منظمة الصحة العالمية في عام 2020، إلى أن علاج السرطان قد تعطل في أكثر من 40% من البلدان التي شملها المسح أثناء الجائحة، تم دعم نتائج المسح من خلال الدراسات المنشورة التي تشير إلى أن التأخير في التشخيص أمر شائع، في حين زادت الانقطاعات والتخلي عن العلاج بشكل كبير، وفي الوقت نفسه، انخفض التسجيل في التجارب السريرية ونتائج البحث .

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، عملت بعض الحكومات على تمكين سكانها من الحصول على رعاية مرضى السرطان بأمان، قام المهنيون الصحيون بتكييف العلاج لتلبية احتياجات مرضاهم، بما في ذلك من خلال استخدام التطبيب عن بعد، وقد دعم المجتمع المدني المرضى من خلال مساعدتهم على تنسيق مواعيدهم واستكمال خطط علاجهم.

​اليوم العالمي للسرطان..

اليوم العالمي للسرطان، بشعاره "أستطيع وسأفعل"، هو أيضًا فرصة لإظهار التزام منظمة الصحة العالمية ببرامج السرطان العالمية الأخرى، بشأن سرطان عنق الرحم وسرطان الأطفال.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، أدى اعتماد الاستراتيجية العالمية لتسريع القضاء على سرطان عنق الرحم كمشكلة صحية عامة والأهداف والغايات المرتبطة بها من قبل جمعية الصحة العالمية في عام 2020 إلى توفير زخم إضافي لجهود مكافحة سرطان عنق الرحم.

تم تحديد 3 أهداف لعام 2030..

تم تلقيح 90% من الفتيات بشكل كامل بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري، تم فحص 70% من النساء، و90% من النساء المصابات بسرطان عنق الرحم يتلقين العلاج.

يعد السرطان أيضًا سببًا رئيسيًا لوفاة الأطفال والمراهقين، حيث يُشخص ما يقدر بنحو 400000 ألف طفل بالسرطان كل عام، في اليوم العالمي لسرطان الأطفال، 15 فبراير، ستصدر منظمة الصحة العالمية دليل "إرشادي" لواضعي السياسات ومديري البرامج حول تعزيز برامج سرطان الأطفال، أداة تقييم جديدة لتسهيل جمع البيانات المنسقة وتمكين التفسير السريع في الوقت الحقيقي للبيانات التي تم جمعها عن السرطان بين الأطفال ؛ ومركز لمشاركة المعلومات عبر الإنترنت لمجتمع الممارسين حول سرطان الأطفال.

تتمتع جميع سرطانات الثدي وعنق الرحم وسرطان الأطفال بفرصة كبيرة للشفاء إذا تم تشخيصها مبكرًا وعلاجها بشكل مناسب. في اليوم العالمي للسرطان، تمضي منظمة الصحة العالمية قدمًا مع شركائنا في جميع أنحاء العالم في الجهود المبذولة للوقاية من السرطان ومكافحته وأيضًا لتقديم الدعم لجميع الأشخاص المصابين بالسرطان ، أينما كانوا ومهما كانت ظروفهم