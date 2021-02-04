شكرا لقرائتكم خبر عن المتعافون من كورونا أكثر عرضة مرتين لآثار جانبية من لقاح فايزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية أن الأرقام تشير إلى أن الناجين من فيروس كورونا كانوا أكثر عرضة مرتين للإصابة بآثار جانبية من لقاح فايزر، مقارنة بمن لم يصابوا بالفيروس، حيث تظهر الأرقام من تطبيق لتتبع الأعراض أن 33 % من الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بالفيروس عانوا من آثار جانبية خفيفة واحدة على الأقل - مثل التعب أو الصداع بعد أسبوع من تلقي اللقاح، بينما كان المعدل 19 % فقط بين غير المصابين بكورونا.





وكشف تطبيق ZOE Covid-19 Symptom Study أن التأثير الجانبي الأكثر شيوعًا هو التعب بنسبة 9٪ تبعه صداع (8%) وقشعريرة (4%).

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات أيضًا أن معظم الآثار الجانبية - المعروفة بالمنهجية لأن الجسم كله متأثر - ظهرت في غضون 48 ساعة من تلقي التطعيم.3 % فقط عانوا من مضاعفات استمرت لأكثر من ثلاثة أيام.

وقال البروفيسور تيم سبيكتور، عالم الأوبئة في King's College London الذي يرأس تطبيق ZOE Symptom الذي يقدر أيضًا الإصابات في جميع أنحاء البلاد، إن البيانات تشير إلى أن أولئك الذين تلقواالجرعة الأولى من الذين سبق أن أصيبوا بكورونا يتصرفون كما لو أنها جرعة معززة.

حللت الدراسة البيانات من الأشخاص من جميع الأعمار الذين تناولوا 40 ألف جرعة فيما بينهم.ووجدت أن 37 % عانوا من ألم أو تورم بعد الجرعة الأولى ، والتي زادت إلى 45 % بعد الجرعة الثانية.

أظهرت البيانات أيضًا أن 14 % من المشاركين أبلغوا عن آثار جانبية واحدة على الأقل في غضون سبعة أيام بعد الجرعة الأولى ، مقارنة بنسبة 22 % بعد الجرعة الثانية - يؤدي اقتراح جرعة إضافية إلى استجابة مناعية أقوى.

أظهرت الأرقام أن 13 % من الرجال سجلوا عرضًا جانبيًا واحدًا على الأقل في غضون سبعة أيام، مقارنة بـ 19 % من النساء اللائي تلقين اللقاح.

كان من المرجح أن يتعرض الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 55 عامًا لأعراض جانبية، حيث سجل 21% عرضًا واحدًا على الأقل مقارنة بـ 14 % ممن تزيد أعمارهم عن 55 عامًا.

وقد وصف البروفيسور كيف أن المعدل الأعلى من الآثار الجانبية التي لوحظت في الأشخاص الذين سبق لهم الإصابة بكورونا يشير إلى أن: "كان لدى الأشخاص بالفعل استجابة مناعية وهم يحصلون على تعزيز أكبر حتى تصبح مناعتهم أقوى ''.

وأضاف البروفيسور سبيكتور: " أتوقع بمجرد أن نحلل ونحصل على المزيد من البيانات ، ستظهر أن هذه المجموعة التي كانت مصابة بكورونا سابقًا ، ربما قبل ستة أشهر ، تتمتع بحماية أكبر ، حتى أكبر من نسبة 53% بعد تلك الجرعة المفردة".