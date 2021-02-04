شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: تضاعف مرضى السرطان من 10ملايين فى 2000 لـ19مليوناً 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت منظمة الصحة العالمية، فى بيان لها اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمى للسرطان، من تضاعف العدد الاجمالى لمرضى السرطان فى العالم في العقدين الماضيين، حيث تضاعف العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان تقريبًا، من 10 ملايين في عام 2000 إلى 19.3 مليون في عام 2020.



اليوم العالمي للسرطان

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، إن هناك واحد من كل 5 أشخاص في جميع أنحاء العالم سوف يصاب بالسرطان خلال حياته، تشير التوقعات إلى أن عدد الأشخاص الذين يتم تشخيص إصابتهم بالسرطان سيزداد أكثر في السنوات القادمة، وسيكون أعلى بنسبة 50% تقريبًا في عام 2040 عن عام 2020.



اليوم العالمى للسرطان

كما ارتفع عدد الوفيات بسبب السرطان، من 6.2 مليون في عام 2000 إلى 10 ملايين في عام 2020، أكثر من واحد من كل 6 وفيات بسبب السرطان.

وفقًا لخبراء منظمة الصحة العالمية، فإن المشهد العالمي للسرطان يتغير عشية اليوم العالمي للسرطان 2021، حيث تجاوز سرطان الثدي الآن سرطان الرئة باعتباره أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم، وفقًا للإحصاءات الصادرة عن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) في ديسمبر 2020.



الوقاية من السرطان

وأشارت، إلى أنه في اليوم العالمي للسرطان، ستستضيف منظمة الصحة العالمية أول سلسلة من المشاورات من أجل إنشاء مبادرة عالمية جديدة لسرطان الثدي، والتي ستطلق في وقت لاحق في عام 2021، هذا الجهد التعاوني بين منظمة الصحة العالمية، والوكالة الدولية لأبحاث السرطان، والوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها، والشركاء في القطاعات، سيقللون الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي من خلال تعزيز صحة الثدي، وتحسين الكشف عن السرطان في الوقت المناسب، وضمان الحصول على رعاية جيدة

تستجيب منظمة الصحة العالمية ومجتمع السرطان بإلحاح متجدد للتصدي لسرطان الثدي والاستجابة للعبء المتزايد للسرطان على مستوى العالم الذي يجهد الأفراد والمجتمعات والنظم الصحية.



السرطان يمكن الوقاية منه

في حين أن التغييرات في نمط الحياة، مثل النظم الغذائية غير الصحية، وعدم كفاية النشاط البدني، واستخدام التبغ وتعاطي الكحول على نحو ضار، قد ساهمت جميعها في زيادة عبء السرطان، يمكن أيضًا أن تُعزى نسبة كبيرة إلى زيادة طول العمر، حيث يزداد خطر الإصابة بالسرطان مع العمر، هذا يعزز الحاجة إلى الاستثمار في كل من الوقاية من السرطان والسيطرة عليه، مع التركيز على السرطانات القابلة للتنفيذ مثل سرطان الثدي وعنق الرحم وسرطان الأطفال.