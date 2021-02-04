بالفيديو: في حالة طبية نادرة… جلد مريض صيني يتحول للون الأصفر الداكن

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 فبراير 2021 07:09 مساءً - منذ 38 دقيقة

فى مشهد غريب، تحول جلد مريض فى مقاطعة جيانجسو الصينية، إلى اللون الأصفر، وتم نقله للمستشفى فورا لندرة حالته، إذ فوجئ الأطباء عند دخول الرجل البالغ من العمر 60 عاما، وبعد الفحص تبين أن الرجل كان مريضا بـ “اليرقان”.

مرض اليرقان نفسه لم يكن هو المشكلة الوحيدة التى اكتشفها الأطباء، إذ اكتشفوا وجود ورمين، أحدهما في البنكرياس وكان كبيرا جدا لدرجة أنه سد القنوات الصفراوية، وعادة ما تتسب هذه الحالة باصفرار الجلد وحتى بياض العينين، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأرجع الأطباء الحالة الصحية للرجل، إلى إدمان الكحول لمدة نصف حياته تقريبا، بالإضافة إلى تدخين التبغ بشراهة، وعلى الفور أدخل الأطباء الرجل لغرفة العمليات وتمت إزالة الأورام بنجاح، واستعاد لون جلده الطبيعي.

ووجه الأطباء النصح للرجل بالبعد تماما عن التبغ والكحول، وتغيير نمط حياته وإلا فرص بقائه على قيد الحياة ستكون ضئيلة.

ومرض اليرقان (Jaundice) والذي يدعى ايضا الصفار هو مرض ناجم عن تكون كمية زائدة في الدم من صباغ (Pigment) بني- مائل إلى الصفرة يسمى “بيليروبين” (Bilirubin)، وتراكم هذا الصباغ وترسبه في نسيج تحت الجلد وفي الصَّلبَة (الغطاء الليفي الخارجي غير الشفاف للعين – Sclera)، يؤدي إلى اصفرار الجلد والعينين.

وفي الحالة الجسمانية السليمة، يتكون صباغ البيليروبين نتيجة للتحلل المستمر لخلايا الدم الحمراء الهرمة، يصل إلى الكبد من خلال الدم، تتم معالجته بواسطة عمليات الأيض (الاستقلاب – Metabolism)، يصبح ذوّابا (Soluble) ويتم إفرازه من خلال قنوات المرارة إلى الأمعاء.