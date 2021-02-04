فلسطين تتسلم أول شحنة من اللقاح الروسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتسلم السلطة الفلسطينية، الخميس، أول شحنة من لقاح سبوتنيك الروسي ضد فيروس كورونا.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة في بيان تلقته ”الخليج 365”: "ستصل اليوم 10 آلاف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي إلى وزارة الصحة".



وأعلنت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي أن الشحنة الروسية من اللقاح وصلت عبر مطار بن جوريون الدولي، قرب تل أبيب، وكُتب على الشحنة أنها تبرع روسي لـ"فلسطين".

وسبق للسلطة الفلسطينية أن أعلنت أنها تعاقدت لشراء 100 ألف جرعة من اللقاح الروسي، ولم تجيز إسرائيل استخدام اللقاح الروسي حتى الآن.

وكانت السلطة الفلسطينية أطلقت قبل يومين حملة تلقيح الطواقم الطبية الفلسطينية بعد الحصول على 2000 جرعة من لقاح "موديرنا" من إسرائيل، غير أن السلطات الإسرائيلية اقتصرت استخدامها على الضفة الغربية ومنعت نقل أي جزء منها إلى قطاع غزة.

ورحب القنصل البريطاني العام في القدس، فيليب هول، بإعلان التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي"، بتخصيص 240000 جرعة من لقاح أكسفورد- أسترازينيكا و37440 جرعة من لقاح "فايزر- بيونتيك" لصالح الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وقال في بيان تلقته ”الخليج 365”: "يسعدني جداً سماع إعلان تخصيص التحالف العالمي للقاحات والتحصين ما يقارب ربع مليون جرعة من لقاحات كورونا لصالح للأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف: "العدد النهائي المخصص للقاحات ليس نهائياً بعد، إلا أنها أخبار إيجابية تسمح لجميع الجهات المختصة بالبدء في التخطيط من أجل استلام اللقاحات".