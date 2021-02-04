فلسطين تتسلم دفعة من لقاح كورونا الروسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، 10 آلاف جرعة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إنَّ هذه الجرعات تكفي لـ5 آلاف مواطن.



وكانت الدفعة وصلت عبر مطار "بن جوريون" الإسرائيلي، قرب تل أبيب، حيث تمَّ نقلها مباشرة إلى وزارة الصحة الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية، التي لا تضم أي مطارات فلسطينية.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في مؤتمر صحفي، إن "الحكومة اشترت مليوني جرعة تكفي مليون مواطن، ولم تصل بعد، إضافة إلى تبرعات الدول الصديقة والمؤسسات الداعمة لشعبنا والجاليات الفلسطينية".

وأضافت أن هذه المنحة من روسيا تعبر عن عمق العلاقات التي تربط الشعبين.

وأوضحت أن جزءاً من اللقاحات التي تم شراؤها ستصل إلى فلسطين، ما بين 14 و20 من فبراير/شباط الجاري، مؤكدة أن الأولوية لتقلي اللقاحات هي للكادر الطبي وكبار والسن وأصحاب الأمراض المزمنة، وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا ستتم في نحو 45 مركزاً.





وكانت السلطة الفلسطينية تسلمت، الثلاثاء الماضي، 2000 جرعة من لقاح "موديرنا" من الجانب الإسرائيلي.

وأوضحت وزيرة الصحة أن حملة التطعيم بدأت في مشفى "هوجو تشافيز"، وستتواصل هذا اليوم في باقي المحافظات وتشمل مشافي القطاع الخاص.

ومن المرتقب أن تتسلم السلطة قريبا 240000 جرعة من لقاح أكسفورد/أسترازينيكا و37440 جرعة من لقاح فايزر/بيونتك بتبرعات دولية.