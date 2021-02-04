القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عندما يبدأ الطفل في التسنين فإنه يصاب ببعض الأعراض ومنها الشعور بالألم والبكاء الشديد، لهذا عليك أن تتعرفي على أهم الأعراض.

يبدأ ظهور الأسنان ما بين الشهر الرابع والسابع، وتعتبر مرحلة التسنين من أصعب المراحل التي يمر بها الطفل، حيث يصيبه الألم وبعض الأعراض المصاحبة للتسنين مع عدم قدرته على تناول الطعام، ويجب على الأم أن تهتم بالطفل في مرحلة التسنين وفيما يلي أعراض التسنين عند الرضع.





أعراض التسنين عند الرضع

التورم في اللثة واحمرارها.

البكاء المستمر نتيجة الألم الذي يشعر به الطفل نتيجة حدوث شقوق في اللثة لظهور الأسنان.

الحرص على قضم الأشياء الصلبة.

وجود تغيرات في النوم والطعام.

سيلان الكثير من اللعاب.

النقصان في الوزن.

تعرض بعض الأطفال إلى الطفح الجلدي.

الارتفاع الطفيف في درجة الحرارة.

عدم الانتظام في الرضاعة.

الإصابة بالإسهال.

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مواعيد ظهور الأسنان اللبنية لدى الأطفال

تظهر القواطع الوسطى السفلية من الشهر السادس وحتى الشهر العاشر. القواطع الوسطى العلوية من الشهر الثامن وحتى عمر السنة. القواطع الجانبية العلوية تبدأ في الظهور من الشعر التاسع وحتى الشهر الثالث عشر. القواطع الجانبية السفلية تبدأ في الظهور من الشهر العاشر وحتى الشهر السادس عشر. يظهر الضرسان العلويان الأماميان من الشهر الثالث عشر وحتى الشهر التاسع عشر. يظهر الضرسان السفليان الأماميان من الشهر الرابع عشر وحتى الشهر الثامن عشر. النابان العلويان يظهران من الشهر السادس عشر وحتى الشهر الثاني والعشرين. النابان السفلين يظهران من الشهر السابع عشر وحتى الشهر الثالث والعشرين. يظهر الضرسان الخلفيان العلويان من الشهر الخامس والعشرين وحتى الشهر الثالث والثلاثين. يظهر الضرسان الخلفيان السفليان من الشهر الثالث والعشرين وحتى الشهر الواحد والثلاثين.

طريقة علاج آلام التسنين عند الأطفال

عليك باستخدام خافض للحرارة والكمادات.

يمكنك استخدام نوع من الجيل أو الكريم للثة مما يقلل من الألم والذي يجب أن يكون من وصف الطبيب.

تقديم العضاضة للطفل مع الحرص على نظافتها وتعقيمها بشكل دائم منعا للبكتيريا والجراثيم.

قدمي إلى الطفل بعض أنواع الفواكه والخضروات الصلبة ومنها الجزر والتفاح والخيار.

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كيفية العناية بالأسنان الجديدة للأطفال

من المهم الحرص على نظافة فم الطفل بشكل مستمر، وهذا من خلال تنظيف اللثة باستخدام قطعة مبللة من الشاش أو القماش الناعم يوميا.

عند ظهور الأسنان يجب عليك استخدام نفس الطريقة مرتين يوميا على أن تكون بعد القيام بالرضاعة.

بعد العام يمكنك أن تفرشي أسنان الطفل الجديدة باستخدام فرشاة أسنان ناعمة، على أن يكون معجون الأسنان المستخدم لا يحتوي على الفلورايد.

عند تعرض الأسنان إلى أي مشكلة أو ظهور تسوس بعد ظهورها بفترة قليلة عليك بالتوجه إلى الطبيب على الفور.