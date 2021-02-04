صحة ورشاقة

5 حالات وفاة و770 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الخميس، ارتفاع أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس بتسجيل 5 حالات وفاة و770 إصابة جديدة،

ووصلت حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 1100 حالة، خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 388 إصابة و910 حالات شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.

وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 122 ألفا و13 شخصًا، بينهم 17 ألفًا و646 حالة نشطة، ووفاة 1919 شخصًا.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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