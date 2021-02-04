شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 42 خدمة إلكترونية أطلقتها محافظة الإسكندرية في 5 أحياء (تفاصيل وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الاسكندرية، الخدمات الـ42 التي ستكون متاحة الكترونيا على منظومة الخدمات الالكترونية، في 5 أحياء بالمحافظة، ويمكن المواطنين الإستفادة منها بالمراكز التكنولوجية بعد تفعيلها، في أحياء شرق ووسط والجمرك والمنتزة أول، ومركز ومدينة برج العرب،وذلك من خلال «بوابة خدمات المحليات» ( https://lgs.gov.eg/#/home)

وسيتم إطلاق المرحلة الثانية من منظومة الخدمات الإلكترونية بالأحياء المتبقية والتي تضم؛ المنتزة ثان وغرب والعجمي والعامرية أول والعامرية ثان، وتفعيلها قريبا بعد الانتهاء من جميع التجهيزات وتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية بتلك الأحياء.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أطلق اليوم الخميس، إشارة بدء منظومة إتاحة 42 خدمة إلكترونية بالمراكز التكنولوجية، تحت شعار «أحصل على خدماتك بلا معاناة».

وأكد المحافظ أن المنظومة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو التحول الرقمي وحوكمة الخدمات وتحقيق الشمول المالي.

وأشار إلى أنه تم التنسيق الكامل على كافة الأصعدة بين المحافظة وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية لإطلاق منظومة الإلكترونية للخدمات بالأحياء.

وتنشر «المصرى اليوم» قائمة بالخدمات الـ42، والتى تم إطلاقها للاستفادة منها.

"المصري اليوم" تنشر قائمة بـ42 خدمة إلكترونية أطلقتها محافظة الإسكندرية فى 5 أحياء (تفاصيل وصور)

"المصري اليوم" تنشر قائمة بـ42 خدمة إلكترونية أطلقتها محافظة الإسكندرية فى 5 أحياء (تفاصيل وصور)