شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. كيف يتم تشخيص السرطان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للسرطان، والاكتشاف المبكر والتشخيص يساعد في علاج السرطان وتقليل أضراره، ولا يوجد اختبار واحد يمكنه تشخيص السرطان بدقة، يتطلب التقييم الكامل للمريض عادةً تاريخًا شاملاً وفحصًا بدنيًا إلى جانب الاختبارات التشخيصية، كما أن هناك حاجة إلى العديد من الاختبارات لتحديد ما إذا كان الشخص مصابًا بالسرطان، أو إذا كانت هناك حالة أخرى (مثل العدوى) تحاكي أعراض السرطان.

وبحسب موقع " stanfordhealthcare" تستخدم الاختبارات التشخيصية الفعالة لتأكيد وجود المرض أو القضاء عليه ومراقبة تطور المرض، والتخطيط لفعالية العلاج وتقييمها في بعض الحالات، من الضروري تكرار الاختبار عندما تتغير حالة الشخص، أو إذا كانت العينة التي تم جمعها ليست ذات جودة جيدة، أو إذا كانت هناك حاجة إلى تأكيد نتيجة اختبار غير طبيعية.

قد تشمل الإجراءات التشخيصية للسرطان الأشعة، الاختبارات المعملية (بما في ذلك اختبارات دلالات الورم)، خزعة الورم ، الفحص بالمنظار ، الجراحة ، أو الاختبارات الجينية.

طرق تشخيص السرطان

-تحاليل الدم

-التصوير التشخيصي

-فحوصات بالمنظار

-الاختبارات الجينية

-خزعات الورم

ما هي أنواع التحاليل المستخدمة في تشخيص السرطان؟

تستخدم الكيمياء السريرية عمليات كيميائية لقياس مستويات المكونات الكيميائية في سوائل الجسم والأنسجة. أكثر العينات شيوعًا المستخدمة في الكيمياء السريرية هي الدم والبول.

توجد العديد من الاختبارات المختلفة لاكتشاف وقياس أي نوع من المكونات الكيميائية في الدم أو البول تقريبًا. قد تشمل المكونات جلوكوز الدم ، والكهارل ، والإنزيمات ، والهرمونات ، والدهون (الدهون) ، ومواد التمثيل الغذائي الأخرى ، والبروتينات.

فيما يلي بعض الاختبارات المعملية الأكثر شيوعًا:

-تعداد الدم الكامل (CBC)

-تحليل البول

-علامات الورم

الآشعة (التصوير التشخيصي)

تقدم علم الأشعة التشخيصي بشكل كبير في السنوات الأخيرة مع تطوير أدوات وتقنيات جديدة يمكنها اكتشاف السرطان بشكل أفضل وتساعد المرضى أيضًا على تجنب الجراحة.

هناك أنواع من التصوير تُستخدم لتشخيص السرطان:

الأشعة السينية

الفحص بالتصوير المقطعي المحوسب (يسمى أيضًا التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير المقطعي المحوري المحوسب أو التصوير المقطعي المحوسب)

فحص العظام

مخطط الأوعية اللمفية (LAG)

الماموجرام

الخزعة

الخزعة هي إجراء يتم إجراؤه لإزالة الأنسجة أو الخلايا من الجسم لفحصها تحت المجهر. يمكن إجراء بعض الخزعات في عيادة الطبيب ، بينما يحتاج البعض الآخر إلى إجراء في المستشفى بالإضافة إلى ذلك ، تتطلب بعض الخزعات استخدام مخدر لتخدير المنطقة ، بينما لا يتطلب البعض الآخر أي تخدير.

عادةً ما يتم إجراء الخزعات لتحديد ما إذا كان الورم خبيثًا (سرطانيًا) أو لتحديد سبب العدوى أو الالتهاب غير المبرر.

فيما يلي أكثر أنواع الخزعات شيوعًا:

خزعة بالمنظار

خزعة نخاع العظم

خزعة استئصالية أو مقطعية

خزعة بالإبرة الدقيقة

لكمة خزعة

خزعة الحلاقة

خزعة الجلد