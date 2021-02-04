شكرا لقرائتكم خبر عن شركات ألمانية وبريطانية تطور لقاحات ضد سلالات كورونا المتغيرة لإنتاجها فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركتا GlaxoSmithKline العملاقة في المملكة المتحدة (GSK) وشركة CureVac الألمانية للتكنولوجيا الحيوية، تطوير لقاحات من "الجيل التالي"، التي يمكن أن تعمل ضد السلالات المتغيرة لفيروس كورونا، وأوضحت الشركتان أن اللقاحات يمكن أن تكون متاحة في عام 2022، رهنا بالتراخيص بتداولها، ويمكن أن تعمل كمعزز إذا تضاءلت المناعة من لقاح آخر أو للأشخاص الذين لم يتم تحصينهم بعد.

وبحسب موقع "إنسايدر" تشير الأبحاث إلى أن اللقاحات الحالية - مثل تلك التي تنتجها شركة Pfizer و BioNTech ، وكذلك Moderna - قد تكون أقل فعالية ضد متغيرات فيروس كورونا المعدية ذات الطفرات المختلفة وتستثمر الشركات 150 مليون يورو (180 مليون دولار) في الشراكة.

ستكون اللقاحات لقاحات mRNA، والتي تستخدم رمزًا وراثيًا لتحفيز الاستجابة المناعية للجسم، و تستخدم لقاحات كورونا المصرح بها في الولايات المتحدة ، والتي طورتها شركة Pfizer-BioNTech و Moderna ، نفس التكنولوجيا.

اللقاحات الحالية جيدة في الحماية من الفيروس الأصلي، لكن الدراسات المعملية تشير إلى أنها قد لا تعمل بشكل جيد ضد المتغيرات الأكثر عدوى، خاصةً ضد الطفرة الموجودة في سلالة جنوب إفريقيا.

وصرحت شركة Pfizer في 26 يناير أنها تعمل بالفعل على لقطات معززة تحمي من متغيرات فيروس كورونا.

كما قالت شركة Moderna في 25 يناير إنها ستطور نسخة جديدة من لقاح لمحاربة 501.Y.V2 ، البديل الموجود في جنوب إفريقيا.

ويعتقد علماء الطفرة أنه يساعد المتغير في جنوب إفريقيا على الهروب من الأجسام المضادة، ويمكن أن يتسبب في أن تكون اللقاحات الحالية أقل فعالية، وقد تم اكتشافه في البديل الموجود في المملكة المتحدة أيضًا.

تمتلك شركة GSK البريطانية العملاقة للأدوية بالفعل حصة في CureVac، وهي شركة ألمانية للتكنولوجيا الحيوية متخصصة في تقنية mRNA تم طرحها للاكتتاب العام في أغسطس 2020.

قالت إيما والمسلي ، المديرة التنفيذية في GSK ، "يبني هذا التعاون الجديد على علاقتنا الحالية مع CureVac ويعني أنه معًا، سنجمع خبرتنا العلمية في تطوير mRNA وتطوير اللقاحات لتعزيز وتسريع عملية تطوير مرشحين جدد للقاح كورونا، حيث من المقرر أن تقوم الشركة بتصنيع نحو 100 مليون جرعة من لقاح كورونا الذي تم تطويره بالفعل بواسطة CureVac ، المسمى CVNCoV ، في عام 2021.

واعلنت الشركتان أنهما يخططان لتطوير لقاحات mRNA للحماية من الأمراض الأخرى التي تسبب مشاكل في التنفس أيضًا.