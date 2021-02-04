شكرا لقرائتكم خبر عن ميرور: لقاحات سلالة كورونا الجديدة فى جنوب إفريقيا ستكون جاهزة بحلول أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال العلماء إن اللقاحات الجديدة التي تحمي من طفرة كورونا في جنوب إفريقيا يجب أن تكون جاهزة بحلول الخريف فى شهر أكتوبر القادم. وقال البروفيسور أندرو بولارد، مدير مجموعة أكسفورد للقاحات، إن العمل على تصميم لقاح جديد يمكن أن يكتمل بسرعة، بينما تحاول الحكومة البريطانية جاهدة للسيطرة على سلالة جنوب إفريقيا من خلال عمليات الإغلاق الواسعة.

يأتي ذلك وسط مخاوف من أن السلالة الجديدة - التي تم اكتشافها في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وقد تكون أكثر مقاومة للقاحات الموجودة، وفقا لتقرير جريدة "Mirror" البريطانية.

أظهرت الدراسات أن أنواع فيروس كورونا ذات الطفرة المقلقة E484K التى ظهرت بجنوب إفريقيا، يمكن أن تجعل اللقاحات أقل فعالية - على الرغم من أنه لا يزال من المتوقع أن توفر حماية جيدة ضد المرض والأمراض الشديدة.

وقد تم العثور على الطفرة في البديل الجنوب إفريقي للفيروس، حيث دفعت الطفرة إلى إجراء اختبارات في 8 مناطق في إنجلترا حيث يُخشى انتقال المجتمع.

تم اكتشافها أيضًا في بريستول في البديل الذي تم تحديده لأول مرة في كينت ، وفي ليفربول في نوع جديد من السلالة الوبائية الأصلية.

قال البروفيسور بولارد: "أعتقد أن العمل الفعلي على تصميم لقاح جديد سريع جدًا جدًا لأنه في الأساس مجرد تبديل للتسلسل الجيني لبروتين السنبلة ، للمتغيرات المحدثة، وبعد ذلك هناك تصنيع يجب القيام به ثم دراسة على نطاق صغير، بعد ذلك.

لذا يمكن إكمال كل ذلك في فترة زمنية قصيرة جدًا ، والخريف هو حقًا توقيت توفير لقاحات جديدة للاستخدام وليس لإجراء التجارب السريرية."

وأضاف البروفيسور بولارد، أنه من المحتمل أن التجارب السريرية على اللقاحات الجديدة للتعامل مع متغيرات Covid-19 ستشمل "مئات" الأشخاص على الأكثر، و السبب في هذا العدد الصغير هو أنه مع لقاح محدث ، فإن السؤال هو ما إذا كانت الاستجابات المناعية لا تزال تبدو كما هي ولكن ضد المتغيرات الجديدة عند ظهورها، فنحن لسنا بحاجة إلى إجراء دراسات على نطاق واسع لإثبات فعاليتها. ولهذا السبب فهي أسرع وأصغر بكثير في إجرائها."

أخبر البروفيسور بولارد أيضًا، بأن التباعد الاجتماعي يجب أن يستمر في الوقت الحالي ، على الرغم من تحليل أكسفورد الذي أظهر تأثيرًا كبيرًا على انتقال العدوى.

من جانبه قال السير مين بانغالوس ، نائب الرئيس التنفيذي لأبحاث وتطوير المستحضرات الصيدلانية الحيوية في شركة AstraZeneca: "طموحنا أن نكون مستعدين للجولة التالية من التطعيمات التي قد تكون ضرورية مع دخولنا الشتاء المقبل، وهذا ما نهدف إليه".

وتابع: "نهدف بشدة لمحاولة الحصول على شيء جاهز بحلول الخريف ، هذا العام".