شكرا لقرائتكم خبر عن السعال ينشر عدوى كورونا بين الأشخاص أكثر 10 مرات من التنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير صادر عن مركز نورث بريستول لونج وجامعة بريستول الامريكية، أن السعال الذى ينتج عند الإصابة بفيروس كورونا، يمكن أن ينشر المرض حتى عشر مرات، مقارنة بانتقال العدوى عبر التحدث أو التنفس.

وقال الباحثون وفقا لجريدة " theguardian" إنه نتيجة لذلك ، قد يتعرض العاملون الصحيون في الخطوط الأمامية لخطر "مرتفع"' في المناطق التي يسعل فيها مرضى فيروس كورونا.

وبحسب ما ورد ، فإن العاملين الصحيين أكثر عرضة للإصابة بالمرض ب 4 أضعاف من بقية المواطنين، ويقال إن معدلات الإصابة في أجنحة المستشفى تبلغ ضعف تلك الموجودة في وحدات العناية المركزة، و منذ ذلك الحين دعا الخبراء إلى تحسين معدات الوقاية الشخصية وتحسين تهوية المستشفى بعد الدراسة التي أجرتها جامعة بريستول ونورث بريستول NHS Trust بلندن.

قال الدكتور جيمس دود ، كبير المحاضرين الاستشاريين في طب الجهاز التنفسي في مركز نورث بريستول لونج وجامعة بريستول ، والذي قاد فريق دراسة، ان السعال هو حقًا مولد قوي للهباء الجوي، مضيفا انه "يبدو أن [الخطر] أكبر بكثير مما كنا نتوقعه".

قام دود وزملاؤه بتجنيد متطوعين أصحاء لتلقي ضغط المسالك الهوائية الإيجابي المستمر أو علاج ذي صلة يسمى الأكسجين الأنفي عالي التدفق (HFNO) في غرفة عمليات عالية التهوية.

مكنهم ذلك من قياس الهباء الجوي المنبعث بدقة في غياب أي جسيمات في الخلفية، كما أجروا قياسات عندما تنفس المتطوعون وتحدثوا وسعالوا بشكل طبيعي ، وقاسوا بشكل منفصل انبعاثات الهباء الجوي من مرضى Covid-19 - وهي المرة الأولى التي تم فيها إجراء مثل هذه القياسات.

اكتشفوا أن السعال يولد رذاذًا أكثر بعشر مرات على الأقل من الكلام أو التنفس، حتى عندما ارتدى المتطوعون قناع جراحي.

من حانبه ذكر الدكتور إيلير هيوز، طبيب عام وقائد حملة Fresh Air NHS ، أنه تم إتاحة أقنعة FFP3 لأي شخص يعتني بمرضى Covid أو المرضى المشتبه بهم، قائلا : إنها تتماشى مع مجموعة متزايدة من الأدلة، والتي تخبرنا أن الأنشطة مثل الكلام ، والسعال على وجه الخصوص ، تولد الفيروس بالهباء الجوي، مطالبا بسرعة تغير عدد كم الإجراءات ، للتأكد من حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية بشكل مناسب.

وقالت روز جالاجر، القائدة المهنية في الكلية الملكية للتمريض للوقاية من العدوى ومكافحتها، إن البحث أضاف وزناً أكبر للدعوات لحماية أكبر للعاملين في مجال الصحة والرعاية، موضحة أن أجهزة التنفس FFP3 أو الأغطية مطلوبة حاليًا فقط في المناطق التي يتم فيها تنفيذ "إجراءات توليد الهباء الجوي" على مريض لديه حالة محتملة أو مؤكدة لـ Covid-19.

بخلاف ذلك، يُنصح الموظفون بارتداء أقنعة الوجه الجراحية.