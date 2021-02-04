علماء بريطانيون: العالم يواجه 4 آلاف نوع من سلالات فيروس كورونا المتحورة

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القاهرة - سامية سيد - قال علماء بريطانيون اليوم الخميس، إن العالم يواجه حوالي 4000 نوع من أنواع فيروس كورونا المتحورة، مما دفع إلى سباق لتحسين اللقاحات، حيث بدأ الباحثون في استكشاف جرعات خلط من طلقات Pfizer و AstraZenecaفي العالم الأول، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة Reuters.



لقاحات فيروس كورونا ودمجها مع بعضها البعض

تم توثيق الآلاف من المتغيرات مع تحور الفيروس، بما في ذلك المتغيرات البريطانية والجنوب إفريقية والبرازيلية المزعومة والتي يبدو أنها تنتشر بسرعة أكبر من غيرها.



4000 نوع من السلالات المتحورة

قال نديم الزهاوي وزير تطوير اللقاح البريطاني، إنه من غير المرجح أن اللقاحات الحالية لن تعمل ضد المتغيرات الجديدة، مضيفا "من المستبعد جدًا ألا يكون اللقاح الحالي فعالًا على المتغيرات سواء في كينت أو في المتغيرات الأخرى خاصة عندما يتعلق الأمر بالمرض الشديد والاستشفاء، حيث تبحث جميع الشركات المصنعة مثل فايزر ومودرنا، واسترازينيكا Pfizer-BioNTech ، و Moderna ، و Oxford-AstraZeneca وغيرها، في كيفية تحسين لقاحهم للتأكد من استعدادنا لأي متغير، وخاصة أن هناك حوالي 4000 نوع مختلف حول العالم من كورونا حتى الآن."



لقاح استرازينيكا

في حين نشأت آلاف المتغيرات مع تحور الفيروس عند التكاثر، فمن المرجح أن تكون أقلية صغيرة جدًا مهمة وتغير الفيروس بطريقة ملحوظة، وفقًا للمجلة الطبية البريطانية.

يحتوي ما يسمى بالمتغير البريطاني، والمعروف باسم VUI-202012/01 ، على طفرات بما في ذلك تغيير في البروتين الشائك الذي تستخدمه الفيروسات لربط مستقبل ACE2 البشري - مما يعني أنه من الأسهل التقاطه.

وقال، "لدينا أكبر صناعة لتسلسل الجينوم، حيث يوجد حوالي 50% من صناعة تسلسل الجينوم في العالم، ونحتفظ بمكتبة تضم جميع المتغيرات حتى نكون مستعدين للرد، سواء في الخريف أو بعده، لأي تحدى.

سباق اللقاحات..

قتل فيروس كورونا المعروف باسم SARS-CoV-2 - 2.268 مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ ظهوره في الصين في أواخر عام 2019 ، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز للطب.

أطلقت بريطانيا يوم الخميس تجربة لتقييم الاستجابات المناعية المتولدة إذا تم الجمع بين جرعات اللقاحات من شركتي فايزر، واسترازينيكا في جدول زمني من جرعتين، من المتوقع أن يتم إنشاء البيانات الأولية حول الاستجابات المناعية في شهر يونيو.

ستفحص التجربة الاستجابات المناعية لجرعة أولية من لقاح فايزر متبوعًا بجرعة معززة من استرازينيكا AstraZeneca ، وكذلك العكس، بفواصل زمنية من 4 إلى 12 أسبوعًا، ستكون التجربة هي الأولى من نوعها التي تجمع بين حقنة mRNA تلك التي طورتها شركة فايزر Pfizer و BioNtech – ولقاح ناقل فيروسات غدية من النوع الذي طورته جامعة أكسفورد وأسترازينيكا، يتم تجربة حقنة AstraZeneca بشكل منفصل بالاقتران مع لقاح ناقل فيروسي آخر، وهو لقاح سبوتنيك الروسىSputnik V

قال الباحثون البريطانيون المسئولون عن التجربة، إن البيانات المتعلقة بتلقيح الأشخاص بنوعين مختلفين من اللقاحات يمكن أن تساعد في فهم ما إذا كان من الممكن طرح اللقاحات بمرونة أكبر في جميع أنحاء العالم، وقد تزيد من الاستجابات المناعية.

قال ماثيو سناب، اختصاصي لقاحات أكسفورد الذى يقود التجربة، إن خلط اللقطات المختلفة أثبت فعاليته في جداول لقاح الإيبولا، وعلى الرغم من أن تقنيات اللقاح المختلطة التجريبية الجديدة، يمكن أن تنجح أيضًا.

وأضاف: "في النهاية، يعود الأمر كله إلى الهدف نفسه، الخلايا التي تصنع البروتين الشائك فقط باستخدام منصات مختلفة، لهذا السبب نتوقع أننا سنولد استجابة مناعية جيدة مع هذه المجموعات.

قالت ماري رامزي، رئيسة قسم التحصين في الصحة العامة في إنجلترا، إن هناك الكثير من السوابق لمثل هذا العمل، حيث إن اللقاحات ضد التهاب الكبد A و B كانت قابلة للتبادل من مصنعين مختلفين، وتم تنفيذ عمل مماثل لفيروس الورم الحليمي البشري (HPV).