شكرا لقرائتكم خبر عن مدير CDC: يمكن للمدارس إعادة فتح أبوابها بأمان دون تطعيم المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية "CDC" الدكتورة روشيل والينسكي، إن المعلمين لا يحتاجون إلى التطعيم ضد كورونا قبل أن تتمكن المدارس من إعادة فتح أبوابها بأمان، مضيفة "هناك بيانات متزايدة تشير إلى أن المدارس يمكن إعادة فتحها بأمان وأن تطعيمات المعلمين ليست شرطا مسبقا لإعادة فتح المدارس".





وخلال مؤتمر صحفي علق السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين ساكي على تعليقات والينسكي، قائلاً إنها ليست "توجيهات رسمية" من مركز السيطرة على الأمراض.

وقال السكرتير الصحفي: "إذا كانت والينسكي هنا ، فإنها ستقول "إنهم لم يصدروا توجيهاتهم الرسمية من مركز السيطرة على الأمراض حتى الآن بشأن تطعيم المعلمين وما هو مطلوب لضمان إعادة فتح المدارس بشكل آمن".

صوتت اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) على وضع "العاملين الأساسيين في الخطوط الأمامية"، والتي تشمل المعلمين ، في المرتبة التالية لتلقي لقاح كورونا بعد إعطاء الأولوية للعاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في مرافق الرعاية طويلة الأجل، ومع ذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت بالنسبة لمعظم المعلمين للحصول على اللقاحات بينما يعمل المسئولون الأمريكيون على تسريع وتيرة التطعيمات.

وجدت دراسة من مركز السيطرة على الأمراض ، نُشرت أواخر الشهر الماضي ، أدلة قليلة على انتشار الفيروس في المدارس في الولايات المتحدة وخارجها عندما تم اتخاذ الاحتياطات، مثل ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي وغرف التهوية.