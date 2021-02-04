شكرا لقرائتكم خبر عن إفريقيا تبدأ حملة تطعيم 60%من سكانها البالغ عددهم 1.3مليار نسمة خلال 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدت حوالي 16 دولة إفريقية اهتمامًا بتأمين لقاحات كورونا في إطار مبادرة الاتحاد الإفريقي، والهدف هو تقديم مخصصات في الأسابيع الثلاثة المقبلة، حسبما قال رئيس هيئة مكافحة الأمراض القارية اليوم الخميس، وذلك وفقا لما ذكره موقع Reuters.

بينما تمضي الدول الأكثر ثراءً قدماً في عمليات التحصين الشامل، تسعى إفريقيا إلى تحصين 60% من سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة في السنوات الثلاث المقبل، فقط عدد قليل من الدول الإفريقية بدأت في إعطاء الجرعات.

وقام الاتحاد الإفريقي في البداية بتأمين 270 مليون جرعة من الشركات المصنعة للدول الأعضاء، ثم قال إنه سيتلقى 400 مليون جرعة أخرى من لقاح أسترازينيكا.

قال جون نكينجاسونج، مدير المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالاتحاد الإفريقي، إن الدول الـ16 قدمت طلبات حتى الآن للحصول على اللقاحات في إطار فريق المهام الإفريقية لاكتساب اللقاحات (AVATT) ، والذي بدأ العمل في منتصف يناير.

وقال جون نكينجاسونج: "فيما يتعلق بفريق عمل اقتناء اللقاحات الإفريقيةAVATT ، أعربت 16 دولة الآن عن اهتمامها بإجمالي 114 مليون جرعة من اللقاحات"، مضيفا نأمل أن يحصلوا على لقاحاتهم في الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة، لكن لا يمكنني تحديد تاريخ محدد لك.

وقال الموقع، ستتلقى إفريقيا حوالي 600 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا هذا العام عبر منشأة كوفاكس COVAX التي تشارك في قيادتها منظمة الصحة العالمية (WHO)، سجلت أفريقيا 3.5 مليون إصابة و88 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصاء لرويترز.

عدد الوفيات نتيجة كورونا أقل من عدد الدول المنفردة مثل الولايات المتحدة، والبرازيل، والهند، والمكسيك، وبريطانيا.