جلد مريض صينى يتحول للون الأصفر الداكن فى حالة طبية نادرة.. اعرف القصة

القاهرة - سامية سيد - فى مشهد غريب، تحول جلد مريض فى مقاطعة جيانجسو الصينية، إلى اللون الأصفر وكأنه تم طلاؤه بالأصفر، وتم نقله للمستشفى فورا لندرة حالته، إذ فوجئ الأطباء عند دخول الرجل البالغ من العمر 60 عاما، وبعد الفحص تبين أن الرجل كان مريضا بـ "اليرقان".

مرض اليرقان نفسه لم يكن هو المشكلة الوحيدة التى اكتشفها الأطباء، إذ اكتشفوا وجود ورمين، أحدهما في البنكرياس وكان كبيرا جدا لدرجة أنه سد القنوات الصفراوية، وعادة ما تتسب هذه الحالة باصفرار الجلد وحتى بياض العينين، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.



جلد المريض

وأرجع الأطباء الحالة الصحية للرجل، إلى إدمان الكحول لمدة نصف حياته تقريبا، بالإضافة إلى تدخين التبغ بشراهة، وعلى الفور أدخل الأطباء الرجل لغرفة العمليات وتمت إزالة الأورام بنجاح، واستعاد لون جلده الطبيعي.

ووجه الأطباء النصح للرجل بالبعد تماما عن التبغ والكحول، وتغيير نمط حياته وإلا فرص بقائه على قيد الحياة ستكون ضئيلة.