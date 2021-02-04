شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للسرطان.. إزاى تتجنب الإصابة بالمرض فى 8 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السرطان مصطلح مميت يخيف الجميع عندما يسمعون عنه بين الحين والآخر، حيث أصبح شائعًا هذه الأيام مع نمط الحياة الذي نتبعه، وهناك العديد من الأنواع الشائعة من السرطان، سرطان الرئة وسرطان الجلد وسرطان المبيض وسرطان عنق الرحم وسرطان الثدي، لا يتطور السرطان بين عشية وضحاها ويمكن أن تساعدنا بعض التحركات في نمط الحياة والأطعمة المقاومة للسرطان في الوقاية من هذا المرض الذي يهدد الحياة، وفقا لتقرير لصحيفة time now news هناك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في الوقاية من السرطان، ويحيي العالم اليوم الخميس 4 فبراير اليوم العالمي لمكافحة السرطان، الذي يحصد أرواح الملايين سنويا.

يعد البصل والثوم والمكسرات والسلمون البري أفضل أصدقائك كل هذه العناصر تحتوي على عناصر غذائية معينة تساعد الجسم على إنتاج خلايا أو عوامل مقاومة للسرطان وتساعدها على الموت بشكل طبيعي وتمنعها من الانتشار في كل مكان في حالة وجود أي احتمال، الأسماك ، وخاصة السلمون ، مليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية الالتهابية والتي من المحتمل أن تكون مسئولة عن تأثيرات مكافحة السرطان .



اليوم العالمى للسرطان

نصائح صحية للوقاية من السرطان1.تناول طعامًا صحيًا واجعله أسلوب حياة:

2.تجنب المشروبات السكرية:

هذه المشروبات لا تساعد فقط في مرض السكري والسمنة ولكنها يمكن أن تكون أكبر سبب لسرطان بطانة الرحم أيضًا، أظهرت الأبحاث أن النساء اللائي اعتدن على تناول المشروبات السكرية لديهن فرص أكثر بنسبة 87 % للإصابة بالسرطان بسبب الوزن الذي يضيفه إلى الجسم.

3.تناول البروكلي:

يعتبر البروكلي من الأطعمة الفائقة المقاومة للسرطان يوصي خبراء التغذية بتناولها على البخار بدلاً من سلقها أو قليها قبل الاستهلاك لأنها تحتوي على المزيد من المكونات الصحية للخضراوات.

4.تناول الشاي الأخضر:

وجدت العديد من الدراسات أن من يشربون الشاي يقل لديهم خطر الإصابة بسرطان المبيض والثدي والبروستاتا والرئة، يمكن أن تكون ECGC ، وهي مادة كيميائية في الشاي الأخضر ، واحدة من أقوى المركبات المضادة للسرطان بسبب العدد الأقصى من مضادات الأكسدة.

5.حافظ على وزن جسمك وكن نشيطًا بدنيًا:

الحفاظ على وزن الجسم لا يساعد فقط في الوقاية من العديد من الأمراض مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والغدة الدرقية وغيرها ، بل يثبت أنه المنقذ من السرطان أيضًا يُنصح بتضمين 30 دقيقة من النشاط البدني في نظامك اليومي للحفاظ على لياقتك.



يوم السرطان العالمى

6.الابتعاد عن التدخين:

يمكن أن يؤدي استخدام التبغ ، وخاصة التدخين ، إلى الإصابة بالسرطان حتى لو تعرضت للتدخين ، يمكنك أن تكون مريض السرطان المحتمل استشر طبيبًا ليساعدك في الإقلاع عن أي نوع من أنواع التبغ لحياة صحية وخالية من المخاطر.

7.الوقاية من اشعه الشمس:

سرطان الجلد هو أكثر أنواع السرطان شيوعًا يمكن أن تساعد النصائح التالية في الوقاية من نفسه:

تجنب الخروج في الشمس خلال أقوى أشعة مثل. بين الساعة 10 صباحًا و 4 مساءً

حافظ على تغطيتك عند الخروج في الشمس.

ارتدِ ظلالًا داكنة يمكن أن تعكس الأشعة فوق البنفسجية.

ارتدِ دائمًا نظارتك الشمسية أثناء الخروج في الشمس.

8.احصل على رعاية طبية مناسبة:

تشمل الوقاية من السرطان المناعة من بعض الأمراض مثل التهاب الكبد B و HPV و HIV و Hepatitis-C، احصل على التطعيمات قم بإجراء فحص منتظم لجسمك لاكتشاف أي نوع من المخاطر المتعلقة بالسرطان وعلاجه في المرحلة المبكرة نفسها.