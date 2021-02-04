فوائد ماء الورد للمرأة الحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 فبراير 2021 05:34 مساءً - ماء الورد هو سائلٌ يُصنع من بتلات نبات الورد، والماء المقطر، ويعود أصله إلى إيران والشرق الأوسط؛ فقد شاع استخدامه شعبياً منذ آلاف السنين، وذلك لفوائده العديدة المحتملة، كما أشارت بعض الأدلّة إلى أنّه قد استُخدم لعلاج بعض الأمراض في جنوب أمريكا، وقد تمّ استخدامه أيضاً في الطبخ، ولأن له فوائد جمالية كثيرة فقد قررت " الخليج 365" أن تقدم لك بعض هذه الفوائد الصحية والجمالية خلال الحمل من خلال اللقاء مع إختصاصية التغذية رشا عميد، حيث أشارت للآتي.

فوائد ماء الورد على الريق

يقضي على التلبك المعوي

يقضي ماء الورد على التلبك المعوي الذي يصيب الحامل في حال شربته على الريق.

كما يخلص الجسم من السموم وينقي الدم.

يساعد على علاج التشنّجات التي تصيب الجهاز التنفسي، والأمعاء والتشنجات العضلية التي تصيب أطراف الجسم بسبب ضعف الأعصاب.

تقوية المناعة

يقوي المناعة

يعمل ماء الورد على تقوية المناعة، حيث يحمي الحامل من العدوى الفيروسية التي قد تصيبها بالرشح وغيرها من الأمراض.

يطرد ماء الورد الطفيليّات والبكتيريا الضارة من جسمك.

يطهر الجهاز البولي.

فوائد ماء الورد لبشرة الحامل

له فوائد جمالية

يمكن أن تعدي خلطات لبشرتك يدخل فيها ماء الورد حيث يساعد في تنقية وتطهير الجلد طبيعياً، ويعمل على معالجة تعب العيون في حال اصابتك بالأرق أثناء الحمل، كما يمكن لماء الورد أن يخفف من أوجاع الرأس عند وضعه على شكل كمادات، ويضاف إلى ماء الاستحمام لكي تشعري بالراحة والاسترخاء.

والآن عزيزتي الحامل أتركي أسئلتك حول الموضوع ليجيب عليها خبراء الخليج 365 في مربع التعليقات.