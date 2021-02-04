شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع بحثي بالجامعة المصرية اليابانية لرقمنة 13 مهارة مؤهلة لسوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك فريق بحثي دولي في مشروع بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، لتطوير برامج تدريبية رقمية بتمويل من الوكالة الجامعية الفرانكفونية (AUF) بهدف اكساب «الباحثين عن وظيفة» المهارات العامة التي يتطلبها سوق العمل محليا ودوليا.

وقال الدكتور هيثم السيد مدير المشروع وأستاذ الفلسفة المساعد بمركز الثقافة والآداب الحرة (LACC) بالجامعة المصرية اليابانية، إن المشروع بعنوان اوبتين (OBTAIN)، ويعمل به أساتذة وخبراء في علم المنطق واللسانيات والرقمنة وتكنولوجيا التعليم من الجامعة المصرية اليابانية وجامعة ليل بفرنسا وجامعة تونس الإفتراضية بتونس.

وأوضح أن المشروع يعمل على دراسة رقمنة جميع المهارات العامة والأساسية واتاحتها للمتدربين عن بعد عبر منصة تعلم إلكتروني إحترافية، جنباً إلى جنب مع منصة تواصل بين خريجي هذه البرامج والجهات المعنية في سوق العمل (من أصحاب شركات ومصانع وبنوك ومؤسسات توظيف)، تتيح للخريجين تسويق مهاراتهم ورفع نسبة قابليتهم للتوظيف من جهة، كما تتيح من جهة أخرى للجهات المعنية الوصول إلى الموظف المناسب لمتطلبات الوظيفة.

وأضاف أن البرامج التدريبية الرقمية تستهدف 13 حزمة من المهارات العامة والأساسية، بينها مهارات التفكير المنطقي وحل المشكلات، الاتصال الفعال، القيادة، التخطيط والتنظيم، العمل الجماعي، الوعي التجاري، كما يستهدف المشروع أيضاً «من هم خارج دائرة التعليم والتوظيف والتدريب (NEETs)» وهي فئة الشباب التي تتراوح أعمارهم ما بين 15-24 سنة، والذين تتجاوز نسبة وجودهم في مصر وحدها حوالي 35%، وهو ما يؤكد على أهمية دور الجامعة في خدمة المجتمع عبر تقديم هذه البرامج التدريبية.