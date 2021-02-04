شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية تحدد الفئة العمرية المسؤولة عن عودة تفشي كورونا بين الأصحاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن الفئات العمرية التي تسبب في انتشار فيروس كورونا ونقل المرض بين الأصحاء، قائلة إن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و49 عاما هم المسؤولون أكثر من غيرهم في عودة تفشي كوفيد-19، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه الولايات عبر البلاد في العمل على حماية سكانها الأكبر سنا من الجائحة.

وأكدت الدراسة -التي نشرتها مجلة «ساينس» الأمريكية البارزة- أنه بعد إعادة فتح المدارس في أكتوبر 2020 تبين أن هناك فئة عمرية، خاصة الكبار ممن تزيد أعمارهم على 35 عاما، وحتى 49، مسؤولون عن 72.2% من الإصابات عبر المواقع الأمريكية التي شملتها الدراسة.

ووجدت الدراسة نحو 2.7% فقط من الإصابات تأتي من الأطفال ممن تصل أعمارهم حتى تسع سنوات، بينما ينقل المراهقون ما بين 10 وحتى 19 عاما العدوى بنسبة 7.1%.

ونبهت الدراسة، بحسب نيوز تشانال 8 الأمريكية في تقريرها اليوم، إلى أن فئة الـ20 وحتى 34 عاما ساهموا في 34% من الإصابات بينما ساهمت فئة الـ35-49 في 38.2% في الإصابات.

وعبر الباحثون عن اعتقادهم بأن تركيز جهود التطعيم الجماعي على فئة الـ20-49 من شأنه أن يساعد في السيطرة على الإصابة بكوفيد-19، مما يعوق إعادة تفشي الوباء وتجنب وقوع حالات وفاة.

ولفتت الدراسة إلى أن السيطرة على انتشار الوباء في الفئات السكانية التي تبدأ من العشرينيات وحتى منتصف العمر سوف تساعد على إعادة فتح المدارس بأمان.