شكرا لقرائتكم خبر عن 15عرضًا لاحتمالية الإصابة بفيروس نيباه .. التهابات الدماغ أخطرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية،على موقعها الرسمى، عن 15عرضًا يدل على إصابتك بفيروس نيباه الذى ظهر مجددا في بنجلاديش والهند، بعد اختفائه منذ 20 عاما، حيث أوضح التقريرأن هناك بعض العلامات التي تعطيك مؤشرا للإصابه به.

وتتمثل أعراض فيروس نيباه فيما يلى :

1.ضيق التنفس

2.التهابات بالدماغ

3.نوبات تنفسية حادة

4. الإصابة بالحمى

5.الصداع

6.الألم العضلي

7.القيء

8.التهاب الحلق.

9.الشعور بالدوار

10.الخمول

11. تغير في الوعي

12. ظهور بعض العلامات العصبية

13.نوبات نفسية

14. الالتهاب الرئوي

15.الإصابة بغيوبة تتراوح مدتها من 24 الى 48 ساعة .

وقالت منظمة الصحة العالمية إن فيروس نيباه واحدا من ضمن 10 أمراض معدية تم اكتشافها حول العالم، ويعود تاريخ ظهوره الى عام 1998 والذى ظهر في ماليزيا لأول مرة وتنتشر به معدلات الوفيات لنسبة تتراوح من 40 الى 70% مقارنة بفيروس كورونا.

وأرجع التقرير إلى أن السبب وراء تفشى فيروس نيباه ظهور مشروب النخيل الذى ظهر في الهند وبنجلاديش والذى يتكون من بول الخفافيش وخاصة خفافيش الفاكهة التي تتكاثر على أشجار الفاكهة بالعصائر المختلفة.

وأكد مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي أن فيروس نيباه ما يقرب من 300 حالة بشرية وأكثر من 100 حالة وفاة، وتسبب في تأثير اقتصادي كبير حيث قتل أكثر من مليون خنزير للمساعدة في السيطرة على تفشي المرض.