شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أكسفورد تطلق أول تجربة بالعالم لدمج لقاحى أسترازينيكا وفايزر لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوكاله "بلومبرج" الأمريكية عن انطلاق اول تجربة بالعالم تجريها جامعة أكسفورد تجمع بين لقاحات فيروس كورونا من شركتى استرازينيكا وفايزر والتي يمكن أن تتيح مرونة أكبر في استخدام الإمدادات النادرة على مستوى العالم.

ووفقا للتقرير ستبدأ الجامعة في تجنيد 820 مشاركًا تزيد أعمارهم عن 50 عامًا عبر ثمانية مواقع بريطانية هذا الأسبوع ، وفقًا لبيان اليوم الخميس، سيتم إعطاء لقاحا أكسفورد وفايزر بترتيب مختلف وعلى فترتين زمنيتين للجرعات ، بفاصل أربعة و 12 أسبوعًا.

ستسمح التجربة للباحثين بمعرفة ما إذا كانت جرعتان من لقاحات مختلفة تنتج نتائج أفضل أو أسوأ من جرعتين من نفس المنتج، يمكن أن تكون الدراسة أساسية لتخفيف الضغط على صانعي اللقاحات الأفراد لإعطاء اللقاحات إذا واجهوا صعوبات في التصنيع.

وأدى تأخير الإمدادات من شركة استرازينيكا وشركات الأدوية الأخرى إلى توترات مع الاتحاد الأوروبي ، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض ضوابط على الصادرات للمساعدة في تعزيز لقاحاته الخاصة. إذا أمكن الجمع بين الجرعات ، فقد تكون البلدان أكثر انفتاحًا لمساعدة بعضها البعض في فائض الإمدادات.

من المفترض أن يكتمل التسجيل هذا الشهر ، مع توقع البيانات الأولية في شهر يونيو تقريبًا ، وفقًا لماثيو سناب ، محقق أوكسفورد الذي يقود التجربة، ساهمت حكومة المملكة المتحدة بمبلغ 7 ملايين جنيه إسترليني (9.6 مليون دولار) في الدراسة.

يعد خلط اللقاحات لإنشاء استجابة مناعية معززة أمرًا شائعًا في التطعيمات التي تستهدف أمراضًا مثل التهاب الكبد A و B، ويمكن أن تعزز اللقطات المدمجة الاستجابة المناعية لأن اللقطة الثانية لن تكون محدودة بأي مناعة قام الجسم ببنائها لمنصة توصيل اللقاح الأول.

تستهدف طلقات جرعات لقاحى أكسفورد/ استرازينيكا وفايزر بروتين السنبلة الذي يستخدمه الفيروس لدخول الخلايا، يتم حمل لقاح شركة الأدوية البريطانية بواسطة فيروس غدي للشمبانزي ضعيف ، بينما تستخدم طلقة الشركة الأمريكية فايزر مادة وراثية تسمى الرنا المرسال messenger RNA.

وقال منظمو الدراسة إن تجربتهم هي أول تجربة مركبة تبدأ على مستوى العالم ، على الرغم من أن روسيا ستبدأ الأسبوع المقبل أيضًا بخلط لقاح استرازينيكا مع لقاح Sputnik V في أذربيجان والإمارات العربية المتحدة.

ستنظر الدراسة في الآثار الجانبية والاستجابة المناعية التي تنتجها التوليفات ، ولكن ليس فعاليتها تم اختبار ذلك في تجارب كبيرة مطلوبة للتخليص وتم قياسه بمعدل الإصابة.

وقالت سناب في مقابلة إن الدراسة ستكون أول من يختبر لقاح فايزر ، والذي يتم إعطاؤه عادة على جرعتين بفاصل 21 يومًا ، بفاصل 12 أسبوعًا، أجرت الشركة الأمريكية والشريك الألماني بايونتك تجارب إكلينيكية مع جرعات تفصل بينها ثلاثة أسابيع ، لكن مسؤولي الصحة في المملكة المتحدة قاموا بتمديد الفاصل الزمني للسماح لمزيد من الأشخاص بالحصول على الجرعة الأولى بسرعة.