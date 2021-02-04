شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات جمعية السرطان الأمريكية للوقاية من المرض الخبيث .. فى يومه العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم باليوم العالمى السرطان يوم 4 فبراير من كل عام، يعتبرالسرطان هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة بين الرجال والنساء في الولايات المتحدة، بعد أمراض القلب، غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بالسرطان من آثار جسدية "من السرطان نفسه ومن العلاج"، والضيق، وتدني نوعية الحياة، يمكن أن تتأثر جودة الحياة أيضًا لأفراد الأسرة ومقدمي الرعاية وأصدقاء الأشخاص المصابين بالسرطان.

قالت جمعية السرطان الأمريكية، بالنسبة لمعظم الأمريكيين الذين لا يستخدمون التبغ، فإن أهم عوامل خطر الإصابة بالسرطان التي يمكن تغييرها هي وزن الجسم، والنظام الغذائي، والنشاط البدني، 18% على الأقل من جميع السرطانات التي تم تشخيصها في الولايات المتحدة مرتبطة بزيادة وزن الجسم، وقلة النشاط البدني، والإفراط في تناول الكحول، أو سوء التغذية، وبالتالي يمكن الوقاية منه.

جنبًا إلى جنب مع تجنب منتجات التبغ، فإن الحفاظ على وزن صحي، والبقاء نشيطًا طوال الحياة، وتناول نظام غذائي صحي قد يقلل بشكل كبير من خطر إصابة الشخص بالسرطان أو وفاته، ترتبط هذه السلوكيات نفسها أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري.

ما مدى تأثير العادات اليومية مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة على خطر الإصابة بالسرطان؟

أظهرت الأبحاث أن النظام الغذائي السيئ وعدم النشاط من العوامل الرئيسية التي يمكن أن تزيد من خطر إصابة الشخص بالسرطان، الخبر السار هو أنه يمكنك تجنب الإصابة بالسرطان من خلال اتباع نمط حياة صحى والاقلاع عن التدخين.

إلى جانب الإقلاع عن التدخين، فإن بعض الأشياء الأكثر أهمية التي يمكنك القيام بها للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بالسرطان هي:

1.احصل على وزن صحي وحافظ عليه طوال حياتك

2.كن نشيطًا بدنيًا على بشكل منتظم.

3.اتبع نمط الأكل الصحي في جميع الأعمار.

4.تجنب الكحول أو قلل منه.

والدليل على ذلك قوي، يقدر الصندوق العالمي لأبحاث السرطان أن ما لا يقل عن 18% من جميع السرطانات التي تم تشخيصها في الولايات المتحدة مرتبطة بسمنة الجسم، وقلة النشاط البدني، واستهلاك الكحول، أو سوء التغذية، وبالتالي يمكن الوقاية منه.