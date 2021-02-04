إنفوجراف.. أهداف اليوم العالمي للسرطان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتحد العالم بأجمعه للاحتفال باليوم العالمي للسرطان في الرابع من فبراير من كل عام.

ويعد هذا الاحتفال فرصة لنشر التوعية حول مرض السرطان وحشد دعم الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد والمجتمع الدولي لإنهاء الاجحاف الناجم عن المعاناة من هذا المرض.

وبتنظيم من الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان تم إطلاق حملة "هذا أنا، وهذا ما سأفعل" لمدة تستمر 3 سنوات.

وتهدف هذه الحملة العالمية إلى تمكين الجميع للأخذ على عاتقهم الحد من وقع مرض السرطان على مستوى الفرد والمجتمع والعالم بأسره، وذلك من خلال إظهار تأثير الإجراءات و المداخلات الفردية على المستقبل.

وتوفر منظمة الصحة العالمية الإرشادات اللازمة لمكافحة العبء الناتج عن مرض السرطان بأسلوب شامل ومتكامل يعتمد التنسيق بين القطاعات لتعزيز الأنظمة الصحية للوصول للتغطية الصحية الشاملة وتحقيق استجابة أقوى على مستوى الرعاية الصحية الأولية ضد هذا المرض الذي يحصد حياة الملايين حول العالم كل عام.

الإنفوجراف التالي يوضح أهداف هذه المناسبة الدولية:



