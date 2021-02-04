اليوم العالمي للسرطان.. 10 مفاهيم خاطئة عن "القاتل المتسلسل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - معلومات كثيرة يتداولها الناس عن مرض السرطان بأنواعه المختلفة وتفاصيله المعقدة، بعضها مضللة أو خاطئة، وقد تصل إلى حد الشائعات.

يحل اليوم العالمي للسرطان 4 فبراير/ شباط من كل عام، ويحمل شعار هذا العالم "هذا أنا وهذا ما سأفعل"، في إشارة إلى قدرة أي إنسان على الحد من تأثير السرطان عليه، وأيضا على الأشخاص من حوله والعالم بأسره.



ويشهد هذا اليوم الدولي المهم اجتماع المختصين حول العالم لتوعية عامة الناس بالسرطان، بهدف إنقاذ الملايين من الوفاة سنويا، فضلا عن تصحيح المفاهيم الخاطئة والخرافات المنتشرة حول المرض.





السرطان مصطلح طبّي يتضمن أكثر من 100 مرض مختلف، ويتميز بنمو الخلايا بشكل غير طبيعي والقدرة على الانقسام والتكاثر واختراق الأنسجة، والانتقال من منظقة إلى أخرى من الجسم.

”الخليج 365” تستعرض أبرز الخرافات والمفاهيم الخاطئة الشائعة عن السرطان، استنادا للمعلومات المتاحة على مواقع منظمة الصحة العالمية وجمعية السرطان الأمريكية والمعهد الوطني للسرطان وبعض المواقع الطبية المختصة.



حقائق عن السرطان

1- السرطان ليس معديا





ومع ذلك فإن بعض أنواعه التي تسببها الفيروسات والبكتيريا التي يمكن أن تنتقل من الإنسان لشخص تزيد من خطر الإصابة ببعض أنواعه ومنها:

- أنواع معينة من فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) تسبب عنق الرحم والشرج وبعض أنواع سرطانات الرأس والرقبة.

- التهاب الكبد B والتهاب الكبد C من الفيروسات التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد.

2- الجراحة لا تنشر السرطان في الجسم





إن احتمال تسبب الجراحة في انتشار السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم منخفض للغاية، خاصة أن الأطباء يستخدمون طرقًا خاصة ويتخذون العديد من الخطوات والإجراءات القياسية لمنع الخلايا السرطانية من الانتشار أثناء إزالة الأورام.

على سبيل المثال، إذا كان لا بد من إزالة الأنسجة من أكثر من منطقة واحدة من الجسم، فإنهم يستخدمون أدوات جراحية مختلفة لكل منطقة.

3- السرطان لا يتغذى على السكر





حتى الآن لم يتوصل البحث العلمي لدليل قاطع على أن تناول السكر سيجعل السرطان ينمو وينتشر بسرعة أكبر.

صحيح أن جميع خلايا الجسم والخلايا السرطانية تعتمد على السكر في النمو والعمل، لكن لا يوجد دليل على أن تناوله يسرع من نمو السرطان أو الاستغناء عن السكر تمامًا سيبطئ نموه.

ورغم ذلك يفضل اتباع نظام غذائي خال من السكر، لأن الأخير يرتبط بزيادة الوزن والسمنة ومرض السكري، ما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان ومشاكل صحية أخرى.

4- المحليات الصناعية لا تسبب السرطان





أجرى الباحثون دراسات حول سلامة المحليات الصناعية (بدائل السكر) ولم يعثروا على أي دليل على أنها تسبب السرطان لدى البشر.

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على جميع المحليات الصناعية الموجودة في الأسواق حاليا قبل بيعها في الولايات المتحدة.

5- المنتجات العشبية لا تعالج السرطان





رغم أن بعض الدراسات تشير إلى أن العلاجات البديلة أو التكميلية، بما في ذلك بعض الأعشاب، قد تساعد المرضى في التعامل مع الآثار الجانبية لعلاج السرطان، فإنه لم يتم إثبات فاعلية أي منتجات عشبية في علاج السرطان.

وعلى العكس قد تكون بعض المنتجات العشبية ضارة عند تناولها أثناء العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي، لأنها قد تتداخل مع طريقة عمل هذه العلاجات.

يجب على مرضى السرطان التحدث مع طبيبهم حول أي منتجات طبية تكميلية وبديلة، بما في ذلك الفيتامينات والمكملات العشبية، قبل استخدامها.

6- تاريخ عائلتك المرضي ليس دليلا على إصابتك بالسرطان





صحيح أن وجود تاريخ عائلي للإصابة بالسرطان يزيد من خطر الإصابة بالمرض، لكنه ليس تنبؤا كاملاً بصحتك المستقبلية.

ويمكن الوقاية من 4 من كل 10 أنواع من السرطانات عن طريق إجراء تغييرات بسيطة في نمط الحياة، مثل اتباع عادات غذائية صحية وممارسة الرياضة، والحد من المشروبات الكحولية، وتجنب منتجات التبغ.

7- علاج السرطان ليس أسوأ من المرض





رغم أن علاج السرطان خاصة الكيميائي والإشعاعي يمكن أن يسبب آثارًا جانبية مزعجة وخطيرة أحيانا، فإن العلم تطور وظهرت العديد من الأدوية والعلاجات الإشعاعية التي يمكن التحكم في آثارها الجانبية.

الرعاية الداعمة أو الرعاية التلطيفية هي المسؤولة عن إدارة الآثار الجانبية لعلاج السرطان، ويمكنها أن تساعد الشخص على الشعور براحة أكبر في أي مرحلة من مراحل المرض.

8- مضادات التعرق وصبغات الشعر لا تسبب السرطان





الدراسات لم تجد حتى الآن أي دليل يربط بين المواد الكيميائية الموجودة عادة في مضادات التعرق ومزيلات العرق والتغيرات في أنسجة الثدي.

أيضا لا يوجد دليل علمي مقنع على أن استخدام صبغة الشعر الشخصية يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

لكن بعض الدراسات حذرت من الاستخدام المنتظم وبكميات كبيرة لصبغات الشعر والمنتجات الكيميائية، خوفا على أصحابها أن يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.

9- الهواتف المحمولة وخطوط الكهرباء لا تسبب السرطان





يحدث السرطان بسبب الطفرات الجينية، وتصدر الهواتف المحمولة نوعًا من الطاقة منخفضة التردد لا تلحق الضرر بالجينات، لذا فهو ليس سببا للإصابة بأي من أنواع السرطان.

أيضا خطوط الكهرباء لا تسبب السرطان، لأنها تنبعث من الطاقة الكهربائية والمغناطيسية التي تعد شكلا من أشكال الإشعاع منخفض التردد الذي لا يتلف الجينات.

10- السرطان مرض قابل للشفاء

يمكن علاج العديد من أنواع السرطان لكن ليس جميعها، لأن العلاج يعني القضاء على السرطان دون وجود فرصة لعودته.

ومن النادر تأكد الطبيب من أن السرطان لن يعود أبدًا، وفي معظم الحالات يستغرق الأمر وقتًا، لكن كلما طالت مدة خلو الشخص من السرطان كانت فرصة عدم عودته أفضل.

وبشكل عام هناك سلسلة من اللقاحات تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان والحماية من عدوى الفيروسات التي تنقل المرض.

أيضا من المهم الكشف المبكر عن السرطان، لأن الخضوع لاختبارات الفحص واكتشافه منذ البداية قبل أن ينتشر يجعل من السهل علاجه.



