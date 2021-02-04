شكرا لقرائتكم خبر عن 42 خدمة إلكترونية بـ5 أحياء فى الإسكندرية :«احصل على خدماتك بلا معاناة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، إشارة بدء منظومة إتاحة 42 خدمة إلكترونية بالمراكز التكنولوجية، في 5 أحياء تضم شرق ووسط والجمرك والمنتزة أول، مركز ومدينة برج العرب، وذلك من خلال «بوابة خدمات المحليات» ( https://lgs.gov.eg/#/home) تحت شعار «أحصل على خدماتك بلا معاناة».

وأكد المحافظ أن المنظومة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو التحول الرقمي وحوكمة الخدمات وتحقيق الشمول المالي.

وأشار إلى أنه تم التنسيق الكامل على كافة الأصعدة بين المحافظة وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية لإطلاق منظومة الإلكترونية للخدمات بالأحياء.

وأوضح الشريف أن المنظومة تعد نقلة نوعية كبيرة وفريدة من نوعها تتم بالإسكندرية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن السكندري، لافتاً إلى أنها تتيح الخدمات الحكومية الخاصة بالأحياء والمدن والدواوين عن بعد وعبر شبكة الانترنت، وتعمل على توفير الجهد والوقت، وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات، كما أنها تعمل على تقليل تكلفة الخدمة من خلال توفير الذهاب إلى الحي أو الديوان أو المدينة، ويستطيع طالب الخدمة دفع الرسوم إلكترونيا من خلال بوابة الخدمات، كما يمكنه تتبع طلباتك من خلال البوابة خطوة بخطوة.

وأشار المحافظ إلى أنه جاري تجهيز ومتابعة أداء المراكز التكنولوجية في الأحياء الأخري، تمهيدًا لبدء إطلاق منظومة الخدمات الإلكترونية بهم، وبذلك يصبح منظومة الخدمات الإلكترونية في جميع أحياء المحافظة.

وأضاف أنه تسهيلا على المواطنين لتوفير بطاقات الدفع المقدمة المستخدمة في المنظومة، قامت المحافظة بالتنسيق مع البنوك الحكومية لإصدار تلك البطاقات بالمجان للمواطنين، حيث تم توفير مندوب من البنوك الحكومية بالمراكز التكنولوجيا بالأحياء المقرر إطلاق الخدمات الإلكترونية فيها استخراج تلك البطاقات للمواطنين، ونناشد المواطنين بسرعة الحصول على البطاقات المميكنة للاستفادة من الخدمات الإلكترونية.

بدورها ثمنت جاكلين عازر نائب المحافظ، جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية في إطلاق المنظومة بالإسكندرية.

وأوضحت أنه كانت هناك متابعة مستمرة لأداء المراكز التكنولوجية بالأحياء المقرر إطلاق الخدمات بها، والوقوف على كافة المشاكل للعمل على حلها قبل إطلاق «بوابة خدمات المحليات»، فضلا على تدريب جميع العاملين بالإدارات المختصة بتلك الأحياء والتي تمت بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.

وقالت أن الوظائف التي تقدمها «بوابة خدمات المحليات»، تشمل متابعة جميع الطلبات المقدمة من البوابة أو التي تم تقديمها من خلال المراكز التكنولوجية، والاستعلام عن المستندات والرسوم وإجراءات الخدمات المقدمة والاطلاع على التراخيص السابقة التي تم استخراجها من الأحياء وموقف الرخصة ومنطوق الرخصة وكذلك الاطلاع على المخالفات المسجلة وكذلك الايقافات، وسداد المدفوعات المستحقة عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني.