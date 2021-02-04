شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الدهون المشبعة يحميك من مضاعفات التهاب البنكرياس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة صادرة عن كلية الطب بجامعة واشنطن، عن ثمة علاقة بين تناول الدهون المشبعة وتقليل حدة التهاب البنكرياس، والتي اشارت إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة التي تحتوي على دهون مشبعة قد يعانون من أعراض أقل إذا أصيبوا بالتهاب البنكرياس، طبقا لما نشر في موقع ميديكال اكسبريس.

وأكدت الدراسة أن الالتهاب يصيب البنكرياس، الذى يرجع لعدة أسباب علمية تتمثل في إجراء جراحة في البطن أو شرب الكثير من الكحول، كما أظهرت الأبحاث السابقة أيضًا أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب البنكرياس، على الرغم من عدم معرفة سبب ذلك، حيث هناك صلة بين التهاب البنكرياس واستهلاك الدهون سواء كانت مشبعة أو غير مشبعة.

وقالت الباحثون، إن الأبحاث الماضية كانت تبحث عن العلاقة بين السمنة وبين زيادة الالتهابات والأمراض المتعلقة بالبنكرياس، والتي تتمثل أعراضه في الشعور بألم مستمر بالجزء العلوى من البطن يمتد إلى الظهر أحيانا مع الإصابة بالحمى والغثيان والنبضات السريعة مع الشعور أيضا بالقىء والإسهال الزيتى الذى يعطى مؤشرا خطيرا للإصابة المزمنة بالتهابات البنكرياس.

وأرجع الباحثون أسباب الإصابة بالتهابات البنكرياس لعدة أسباب أهمها أيضا التليف الكيسى والحصوات المرارية والمعاناة من زيادة مستويات الكالسيوم، والسمنة وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية بالدم.

وتتواجد الدهون المشبعة في العديد من الأطعمة المنزلية مثل الحليب والدجاح واللحوم الحمراء والبطاطا والبطاطس.

الجدير بالذكر ان التهاب البنكرياس يؤدى إلى إفراز إنزيمات أقل والتي تؤدى إلى سوء التغذية والإسهال وفقدان الوزن، على الرغم من تناول كميات كبيرة من الطعام.