شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد البطاطس الصحية عديدة وأبرزها الوقاية من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن البطاطس المقلية وجلود البطاطس قد تكون غنية بالدهون والسعرات الحرارية، إلا أن البطاطس نفسها خالية من الدهون والكوليسترول كما أنها منخفضة الصوديوم، ولها فوائد صحية لا حصر لها عند تحضيرها بالطريقة الصحيحة، في هذا التقرير نتعرف على فوائد البطاطس، بحسب موقع "web md".

فوائد البطاطس

فوائد البطاطس لا حصر لها، حيث تعد البطاطس مصدرًا جيدًا للألياف ، والتي يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن عن طريق إبقائك ممتلئًا لفترة أطول يمكن أن تساعد الألياف في الوقاية من أمراض القلب عن طريق الحفاظ على مستويات الكوليسترول والسكر في الدم تحت السيطرة.

كما أن البطاطس مليئة بمضادات الأكسدة التي تعمل على الوقاية من الأمراض والفيتامينات التي تساعد جسمك على العمل بشكل صحيح.

علاوة على الفوائد الصحية التالية للبطاطس...

صحة الجهاز الهضمي

الألياف الموجودة في البطاطس هي نوع خاص يسمى "النشا المقاوم" ، والتي لها فوائد صحية لكل من الألياف القابلة للذوبان والألياف غير القابلة للذوبان وتسبب غازات أقل من الأنواع الأخرى من الألياف.

يمكنك زيادة كمية النشا المقاوم في البطاطس عن طريق طهيها قبل الموعد بيوم وتبريدها في الثلاجة طوال الليل. لا تتردد في إعادة تسخينها قبل تناول الطعام.

مثل الألياف القابلة للذوبان ، يعمل النشا المقاوم في البطاطس كمادة حيوية - غذاء للبكتيريا الجيدة في الأمعاء الغليظة التي تعمل على تحسين صحة الأمعاء مثل الألياف غير القابلة للذوبان ، يمكن أن تمنع أو تعالج الإمساك ومتلازمة القولون العصبي.



فوائد البطاطس

الوقاية من المرض

البطاطس مليئة بمضادات الأكسدة - وهي مركبات تحارب الجذور الحرة من التسبب في تلف خلاياك، يقلل النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

للحصول على أقصى استفادة من البطاطس، اترك القشرة عليها واختر الأنواع الملونة مثل البطاطس الأرجوانية كلما زاد لون البطاطس ، زاد احتوائها على مضادات الأكسدة. علاوة على ذلك ، يمكن أن تحتوي قشرة البطاطس على ما يصل إلى 12 مرة من مضادات الأكسدة أكثر من اللحم، لذا لا تخافوا من أكل قشر البطاطس.

انخفاض ضغط الدم

قشرة البطاطس المخبوزة مصدر كبير للبوتاسيوم والمغنيسيوم عندما لا يكون لديك ما يكفي من البوتاسيوم في نظامك الغذائي، يحتفظ جسمك بصوديوم إضافي، وتؤدي زيادة الصوديوم إلى ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بالبوتاسيوم في خفض ضغط الدم وحماية القلب وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.