التخسيس الفعال برجيم الماء بالليمون مع المكسرات 

بيروت - نادين محمد - من اجل تحقيق هدف التخسيس الفعال والسريع ينصح عادة بشرب الماء بالليمون في الصباح قبل الفطور. فهذه الطريقة تتبعها الكثير من الشهيرات والنجمات. والسبب انها تساعد على تخليص الجسم من السموم وعلى تنقيته من البقايا الضارة. كما انها تحفز عملية حرق الدهون التي تتراكم في مناطقه المختلفة. ولهذا من المفيد الاعتماد على هذا الماء مع اضافة المكسرات ومكونات اخرى اليه من اجل التمكن من التخسيس الفعال في مدة قصيرة جداً.

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يساعد هذا الرجيم على التخسيس الفعال والسريع حيث يمكن من خلاله فقدان 4 كيلوغرامات في مدة لا تزيد على 10 ايام. كما انه ينطوي على الكثير من الفوائد لأنه يستند على تناول عصير الليمون.

- يحتوي هذا النوع من الخضار على البوليفينولات التي تساعد على نحت الجسم ونسف الدهون وخسارة الوزن.

- يعمل على تخليص الجسم من السموم الضارة عن طريق عملية ادرار البول. كما انه يحد في هذا الاطار من حدوث اضطرابات الكبد.

- يحتوي على نسبة مرتفعة من الفيتامين C ومن مضادات الاكسدة الضرورية لتأمين عملية تجدد الخلايا.

- اشارت الدراسات الحديثة الى ان استهلاك الفيتامين C الموجود في الليمون يساهم في محاربة اعراض الرشح ونزلات البرد.

- يمكن اتباع رجيم يحتوي عليه ان يساعد على خسارة الوزن في 10 ايام فقط. لكن يجب التذكير دائماً بضرورة اتباع نظام غذائي صحي خال من الدهون والسكريات مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.



يمكن هذا الرجيم ان يساعد على التخسيس الفعال والسريع في حال تم اتباع هذا البرنامج لمدة لا تزيد على 10 ايام.

الفطور

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- يجب شرب كوب يحتوي على الماء مع القليل من عصير الليمون. فهذا يعمل على تعزيز عملية الايض.

- بعد مرور 30 دقيقة يمكن تناول حبة فاكهة موسمية وبضع حبات من المكسرات النيئة والخالية من الملح. فهي تحتوي على الكثير من المغذيات ومن مضادات الاكسدة الاساسية التي تساعد على محاربة الشوارد الحرة المسؤولة عن شيخوخة الخلايا وبعض المشاكل الصحية.

الغداء

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- من المهم خلال هذه الوجبة تناول بعض الاطعمة التي تشكل مصدراً للبروتينات مثل القليل من الصويا، التوفو ، لسمك، لحم الدجاج الابيض الخالي من الدهون. ومن الافضل ان تكون اللحوم مطهوة على البخار او مشوية.

وجبة خفيفة

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طبق من الجزر المبشور، كوب من بذور الشيا مع حليب اللوز او حبة فاكهة موسمية.

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العشاء

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- ينصح اثناء اتباع هذا الرجيم بتناول وجبات عشاء تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية. ولهذا من الممكن تناول بيضة مسلوقة او قطعة صغيرة من لحم الدجاج الابيض الخالي تماماً من الدهون مع طبق من السلطة او من الخضار المشوية او المطهوة على البخار.

ومن اجل الحصول على افضل نتيجة من المهم تناول كوب من الماء الفاتر مع عصير الليمون قبل مواعيد الوجبات. فهذا يساعد على التخسيس الفعال خلال مدة قصيرة جداً. لكن يجب الانتباه الى انه من الخطأ تناول عصير الليمون في حال المعاناة من بعض المشاكل المعوية او الصفراوية او الكلوية. ومن المهم الحرص على استشارة الطبيب الاختصاصي قبل اتباع اي حمية لخسارة الوزن وحرق الدهون ونحت الجسم.