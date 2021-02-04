هكذا تؤثر الرطوبة والحرارة في انتشار فيروس كورونا

محمد الفلاح - الخميس 4 فبراير 2021

كشفت مستشارة وزيرة الصحة والسكان لشؤون الأبحاث في مصر، الدكتورة نهى عاصم، عن الدور الذي تؤديه الرطوبة والحرارة في انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وقالت الدكتورة نهى، أمس، خلال لقاء لها عبر فضائية "النهار"، إن الوزارة جمعت بيانات من 18 دولة، بحسب ظروف كل دولة من الحرارة والرطوبة، لمعرفة مدى أثر الأمر في تغير إصابات ووفيات كورونا على مدى ستة أشهر.

وأضافت أنه تم رصد عوامل مختلفة من دولة إلى أخرى تؤثر في عدد الإصابات والوفيات، موضحةً أنها اعتمدت على طريقة إحصائية معقدة.

وذكرت أن النتائج أظهرت أن حركة الناس وتصرفاتهم تؤثر بنسبة كبيرة في أعداد الإصابات والوفيات بكوفيد 19، مؤكدةً أن الرطوبة والحرارة تؤثران في انتشار الفيروس بنسبة قليلة.

ولفتت مستشار وزيرة الصحة إلى وجود عوامل أخرى مؤثرة في انتشار الفيروس، منها عدد الشباب مقابل عدد كبار السن، وتوزيع أصحاب المرضى المزمنة، مشددةً على أهمية الحذر بوصفه نوعاً من المسؤولية المجتمعية.