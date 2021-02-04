هل كورونا انتقل من امرأة في سوق ووهان إلى العالم.. خبير يجيب

محمد الفلاح - الخميس 4 فبراير 2021

استبق استشاري وخبير في دراسة وعلم الفيروسات تقرير فريق منظمة الصحة العالمية في "ووهان"، الذي يحقق في أصول كورونا، بالإشارة إلى أن الفيروس انتقل من امرأة في سوق "ووهان" إلى العالم.



وقال الدكتور يحيى عبدالمؤمن مكي، استشاري وخبير في دراسة وعلم الفيروسات، في رده على تساؤل لبرنامج "تفاعلكم" على قناة "العربية" عن مسؤولية السفر في تفشي فيروس كورونا: "من ناحية تنقل الفيروسات فأنا لدي دراسات كبيرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا بأنه كيف -سبحان الله- أن الفيروس انتقل من امرأة واحدة في سوق (ووهان) الصينية، وأصاب أكثر من 100 مليون، وقتل أكثر من مليونَيْن!".

وأشار إلى أن هذا ما سيثبته فريق منظمة الصحة العالمية في ووهان الذي يحقق في أصول كورونا!

وأكد الاستشاري مكي أن تنقُّل الأشخاص بين المدن، وسفرهم بين الدول، السبب الرئيسي في هذا العصر لانتشار وتفشي الفيروسات، ومنها فيروس كورونا وطفرته الجديدة. داعيًا إلى التوقف عن السفر لمدة معينة، واتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في حال الاضطرار للسفر، وفق "سبق".

وأشار إلى أن كل مَن أصيب بالفيروس وشُفي منه، وكل من تلقى لقاح كورونا، يستطيع أن يسافر. متوقعًا أن يكون بمقدورنا السفر -إن شاء الله- في الصيف المقبل، وأن يعود فيروس كورونا بشكل موسمي كالإنفلونزا!

يُذكر أن فريقًا من الخبراء، تقوده منظمة الصحة العالمية، ويحقق في منشأ كوفيد-19، كان قد زار سوق بيع المأكولات البحرية في مدينة ووهان الصينية، حيث يُعتقد أن فيروس كورونا ظهر بها أول مرة. ومن المتوقع أن يزور فريق العلماء مختبرات وأسواقًا ومستشفيات في مدينة ووهان.