كورونا حول العالم.. إصابات جديدة في الصين وأفريقيا تكافح من أجل اللقاح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحول وباء "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد إلى جائحة أثرت على جميع دول العالم وحصدت أرواح نحو أكثر من 2 مليون شخص.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 104 ملايين و911 ألفا و113 إصابة، الخميس.







فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2 مليون و278 ألفا و576 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 76 مليونا و635 ألفا و68 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم..





القارة السمراء تكافح من أجل اللقاح

أكدت رئيسة المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا ناليدي باندور أن أفريقيا تكافح من أجل ضمان حصول دولها على حصتها العادلة من لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وشددت باندور في كلمة ألقتها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ38 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي على ضرورة حصول القارة السمراء على حصتها العادلة من لقاحات كورونا، مشيرة إلى أنه من المفارقة المؤلمة أن بعض التجارب السريرية لهذه اللقاحات أجريت في أفريقيا.

وقالت: "في الوقت الذي أجريت فيه بعض التجارب السريرية لهذه اللقاحات في أفريقيا إلا أننا نكافح الآن من أجل الحصول عليها لشعوبنا".

وأوضحت أن المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي يجتمع في سياق المعركة العالمية ضد جائحة فيروس كورونا المستجد التي كانت لها آثار وخيمة على دول القارة.

بدوره قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي في كلمته خلال الدورة إن جائحة كورونا فرضت نفسها علينا كما هو الحال في بقية العالم، مفيدا بأنه في مواجهة هذا الوباء وضع الاتحاد الأفريقي في وقت مبكر من خلال المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها استراتيجية تركز على التنسيق الفعال بين الدول وتعبئة أفريقيا وإنشاء صندوق لمكافحة فيروس كورونا واقتناء المعدات الطبية وتخفيف العواقب الاقتصادية على دول القارة والدعوة للإعفاء أو حتى إلغاء الديون.

وأكد فقي أن التحدي الحالي هو الحصول على اللقاحات، مبينا أن المفوضية الأفريقية تسعى بمساعدة الشركاء للحصول على كمية كافية من اللقاحات لضمان تطعيم أكثر من 30% من السكان بنهاية هذا العام.





30 إصابة جديدة في الصين

أظهرت بيانات رسمية أن الصين سجلت أمس 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 25 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان إن من بين الحالات الجديدة 17 حالة محلية.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة بدون أعراض 12 حالة دون تغير عن اليوم السابق. ولا تعتبر الصين مثل هذه الحالات إصابات مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي 89649 حالة بينما لا يزال مجمل الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.





150 مليون جرعة لقاح لأستراليا

أعلن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون عن إبرام عقود لاستقدام 150 مليون جرعة لقاح ضد كوفيد 19 التي ستعطى لجميع الأستراليين وحاملي التأشيرات المؤقتة مجانا.

وتوقع رئيس الوزراء أن تصل أولى دفعات اللقاح إلى أستراليا نهاية شهر فبراير/ شباط الحالي.





1254 وفاة جديدة في البرازيل

قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت 1254 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 و56002 إصابة جديدة يوم الأربعاء.

ووصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 227563 بينما وصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 9 ملايين و339 ألفا و420، بحسب بيانات الوزارة.



