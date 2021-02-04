شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار شرب الشاى الأخضر على معدة فارغة منها الغثيان والإمساك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول الشاي الأخضر له فوائد صحية عديدة ومنها فقدان الوزن واستقرار مستويات السكر في الدم، ويحب بعض الناس المشروب كثيرًا لدرجة أنهم يحبون بدء يومهم به على معدة فارغة، لكن شرب الشاي الأخضر على معدة فارغة يمكن أن يؤثر سلبًا على الجسم، في هذا التقرير جمعنا أضرار شرب الشاي الأخضر على معدة فارغة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

اضرار شرب الشاي الأخضر على معدة فارغة

آلام في المعدة والإمساك والغثيان

الشاي الأخضر يحتوي على مادة العفص التي يمكن أن تزيد من الحمض في المعدة مما يؤدي إلى آلام في المعدة، يمكن أن يؤدي الإفراط في حامض المعدة إلى الشعور بالغثيان كل هذا يمكن أن يؤدي إلى مزيد من مشكلة الإمساك.

ينصح المرضى الذين يعانون من القرحة الهضمية أو ارتجاع المريء بعدم تناول الشاي الأخضر أول شيء في الصباح، حيث يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى تفاقم حالتهم.

اضطرابات النزيف

عند تناوله على معدة فارغة، فإن المركبات الموجودة في الشاي تؤثر على الجسم والدم بشكل سريع وليس عند تناوله بعد تناول شيء ما، أحد آثاره هو تقليل البروتين الذي يساعد في تخثر الدم، لا يسمح الشاي بأكسدة الأحماض الدهنية بسبب مضادات الأكسدة الموجودة به، والتي يمكن أن تؤدي إلى ترقق الدم.

وبالتالي ، لا ينبغي للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تخثر الدم تناول الشاي الأخضر على معدة فارغة.

يقلل امتصاص الحديد لدى الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم

يمكن للشاي الأخضر أن يقلل من قدرة الجسم على امتصاص الحديد بشكل طبيعي وبالتالي ، يُنصح الأشخاص المصابون بفقر الدم بعدم تناول الشاي الأخضر، ولكن إذا كان المرء لا يزال يرغب في تناوله ، فلا يجب أن يتناوله بانتظام وبالتأكيد ليس على معدة فارغة.

يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم

يحفز الكافيين الموجود في الشاي الأخضر الغدد الكظرية التي تفرز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين وهذا بدوره يزيد من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ، وهو أمر غير جيد لمرضى القلب.

على المدى الطويل ، يمكن أن يؤدي إلى إرهاق الغدة الكظرية.

كل هذه الأسباب تجعل من تناول الشاي الأخضر على معدة فارغة أمرًا بالغ الأهمية.

من الأفضل تناول الشاي الأخضر في الصباح ولكن مع بعض الوجبات الخفيفة يمكنك إقرانها بقطعتين من البسكويت كامل الحبوب أو فاكهة من اختيارك.