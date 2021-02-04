شكرا لقرائتكم خبر عن تليف الكبد.. الأعراض والأسباب وكيفية تجنب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الكبد من أهم أعضاء جسم الإنسان، حيث يقوم ببعض الوظائف الحيوية مثل تنقية الدم والفيتامينات وتخزين السكر وإنتاج الصفراء، وعندما يعانى شخص ما من مرض مزمن فى الكبد، تظهر ندبات على الكبد وهو ما يسمى تليف الكبد فى معظم الحالات، يحدث تليف الكبد بسبب تعاطى الكحول والالتهابات الفيروسية.

ووفقا لتقرير موقع "onlymyhealth" كثير من الناس يخلطون بين تليف الكبد وأمراض الكبد الأخرى، وإذا كنت لا تعرف ما هو تليف الكبد بالضبط ، تابع التقرير التالى.

ما هو تليف الكبد؟

تليف الكبد هو حالة تلف مزمنة فى الكبد، يمكن أن تحدث لأسباب مختلفة، والكبد عضو مهم فى الجسم، فهو يصنع الإنزيمات التى تساعدنا على هضم أجسامنا وتصفية السموم من دمائنا، ومن ثم فمن الأهمية بمكان أن يتم تشخيص أى نوع من أمراض الكبد المزمنة فى وقت مبكر، وإذا تم تشخيص سبب تليف الكبد فى وقت مبكر، يمكنك منعه من التفاقم عن طريق بدء العلاج الصحيح.

"قد يعانى المريض من الإرهاق، وفقدان الشهية، وفقدان الوزن، والغثيان، وآلام فى البطن، وما إلى ذلك، ويعد تعاطى الكحول المزمن؛ والتهاب الكبد المزمن B و C و D ؛ ومرض الكبد الدهنى غير الكحولى؛ والتليف الكيسى؛ وتراكم الحديد فى الجسم، وما إلى ذلك بعض الأسباب المختلفة البارزة لتليف الكبد.

ما الذى يسبب تليف الكبد؟

هناك أسباب مختلفة لتليف الكبد وأكثرها شيوعًا هي:

تعاطى الكحول أو عادات الشرب المعتادة غير المنضبطة

التهابات الكبد الفيروسية المزمنة مثل التهاب الكبد

التهاب الكبد الدهني غير الكحولي هو مرض يصيب الكبد الدهني بسبب مرض السكري والسمنة

الأمراض الموروثة مثل التليف الكيسي ، ومرض ويلسون ، ومشاكل تخزين الجليكوجين ، وداء ترسب الأصبغة الدموية

التهاب الكبد المناعي الذاتي

انسداد أو تلف القناة الصفراوية

رتق القناة الصفراوية

التهاب الأقنية الصفراوية الأولي

قصور القلب المزمن

يتطور مرض الكبد تدريجياً إلى تليف الكبد حيث تستمر خلايا الكبد فى الموت بعد الإصابة، ويتم استبدال خلايا الكبد التالفة بأنسجة متندبة وتؤثر على عمل الكبد بمرور الوقت، ويتطور الضرر إلى تندب وتليف كبدى.

أعراض تليف الكبد

يحدث تليف الكبد عندما يكون الكبد غير قادر على العمل بشكل صحيح، فهو لا ينقى الدم ويسمح بامتصاص الدهون والفيتامينات، ويطلق السموم، وينتج بروتينات تخثر الدم، وما إلى ذلك، وفي هذه الحالة قد تظهر على الشخص الأعراض التالية:

نزيف الأنف

اليرقان

قلة الشهية

فقدان الشهية أو اضطراب الأكل

حكة في الجلد

فقدان الوزن المفاجئ

ضعف أو طاقة منخفضة

مع التقدم ، تتفاقم الأعراض وتؤدي إلى:

تورم الساقين

الاستسقاء أو انتفاخ البطن

ارتباك أو مشكلة في التفكير

التثدي

ضعف جنسى

عوامل تزيد فرص الإصابة بتليف الكبد

هناك عوامل خطر معينة لتليف الكبد تزيد من فرص الإصابة بمرض الكبد المزمن، وفيما يلي قائمة بالعوامل المحتملة التي تزيد من خطر تعرض الشخص لتندب أو تليف الكبد:

تعاطي الكحول على المدى الطويل

عدوى التهاب الكبد الفيروسي

داء السكري من النوع 2

البدانة

أمراض الكبد في الماضي

العدوى بسبب مشاركة الإبر

مضاعفات صحية أخرى بسبب تليف الكبد

فى حين أن تليف الكبد بحد ذاته حالة مزمنة، فإنه يمكن أن يؤدى إلى العديد من الحالات الخطيرة الأخرى. وهذه هى:

دوالى المرىء أو خرق ونزيف الأوردة التى تؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم البابى. كدمات على أجزاء مختلفة من الجلد بسبب ضعف تخثر الدم فشل كلوى سرطان الكبد الاعتلال الدماغى الكبدى الذى يسبب خللاً إدراكيًا بسبب وصول السموم إلى الدماغ تضخم الطحال حصى فى المرارة

كيف يمكن منع تليف الكبد؟

فيما يلى بعض الطرق لمنع تندب الكبد: