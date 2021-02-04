شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للسرطان.. تعرف على الأنواع الأربعة الأكثر شيوعًا بين الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوافق اليوم العالمى للسرطان 4 من شهر فبراير، حيث يعتبر أشد أنواع الأمراض فتكًا، وهو يبدأ بإصابة أى عضو أو نسيج بالجسم وينمو بشكل غير طبيعى إلى أن ينتشر لباقى الأعضاء، ويعد السرطان ثانى سبب للوفاة على مستوى العالم فقد يتسبب بنحو 9.6 مليون حالة وفاة أو أكثر كل عام، وفقًا لما ذكره موقع " timesnownews".

ويعتبر سرطان الرئة والبروستاتا والقولون أو المستقيم والمعدة والكبد هى أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الرجال، بينما يمثل سرطان الثدى والرئة وعنق الرحم والغدة الدرقية الأكثر شيوعًا بين النساء.

فيما يلى.. تعرف على 4 أنواع من السرطان الأكثر شيوعًا بين الرجال: 1- سرطان البروستاتا

ازداد انتشارًا بين الرجال فى الفترة الأخيرة، حيث يتطور هذا النوع فى أنسجة غدة البروستاتا، وقد يؤثر فى النهاية على وظائف الجهاز البولى، وتكمن خطورته فى أن أعراضه تظهر فى مرحلة متأخرة ولعل أبرز أعراضه الشعور بآلام العظام وظهور دم فى البول، لذلك يجب اتباع نظام غذائى صحى وتجنب التدخين للوقاية من سرطان البروستاتا.

2- سرطان الرئة

يعتبر سرطان الرئة أكثر أنواع السرطانات فتكًا على الإطلاق وبالرغم أن التدخين هو عامل الخطر الأساسى للإصابة به إلا أنه يمكن أن يؤثر على أى شخص بغض النظر عن عادات التدخين، فقد ينتج عن التلوث البيئى ومضغ التبغ والتعرض لمركبات مسرطنة خطيرة، وأبرز أعراضه السعال وضيق التنفس وألم الصدر وبحة فى الصوت وسعال الدم.

3- سرطان القولون أو المستقيم

يصيب بشكل أساسى الرجال أو النساء فى مرحلة عمرية متأخرة، وقد تتسبب فيه السمنة والتدخين ومرض التهاب الأمعاء بجانب التاريخ العائلى لهذا النوع من السرطان وانخفاض تناول الأطعمة الغنية بالألياف والإفراط بتناول اللحوم المصنعة وغيرها، ولعل أبرز أعراضه آلام البطن ونزيف المستقيم وفقدان الوزن، يُنصح الرجال الذين يبلغون من العمر 50 عامًا فيما فوق الخضوع لفحص القولون والمستقيم بشكل متكرر ومنتظم كل 5 إلى 10 سنوات.

4- سرطان الكبد

وهو ينتقل إلى الكبد من مناطق أخرى بالجسم، وتعتبر أبرز أعراضه اليرقان وفقدان الشهية وآلام البطن، وللوقاية منه لابد من الحد من تناول المشروبات الكحولية وممارسة الرياضة بانتظام واتباع نمط غذائى صحى والتحكم بالوزن والحماية من الإصابة بفيروس التهاب الكبد B و C التى ستقلل بدورها من خطر الإصابة بسرطان الكبد.