شكرا لقرائتكم خبر عن نزيف اللثة علامة على أنك تحتاج زيادة فيتامين سي فى نظامك الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة لجامعة واشنطن الأمريكية أنه يجب عليك أيضًا التحقق من تناول فيتامين سي في نظامك الغذائي إذا كنت تعاني من التهاب اللثة ونزيفها باستمرار، كما نصحت جمعية طب الأسنان الأمريكية أنه في حالة نزيف لثتك، يجب تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط مرتين يوميًا لأنه قد يكون علامة على التهاب اللثة، وهي مرحلة مبكرة من أمراض اللثة.

وبحسب موقع "ميديكال إكسبريس" قال فيليب هوجويل، طبيب أسنان ممارس وأستاذ علوم صحة الفم في كلية طب الأسنان بجامعة واشنطن والمؤلف الرئيسي للدراسة: "عندما ترى أن لثتك تنزف، فإن أول شيء يجب أن تفكر فيه هو عدم غسل أسنانك أكثر حتى لا تنزف أكثر لكن على العكس يجب أن تحاول معرفة سبب نزيف لثتك. ونقص فيتامين سي هو أحد الأسباب المحتملة".

الدراسة، التي نُشرت أمس في مراجعات التغذية، حللت الدراسات المنشورة لـ 15 تجربة سريرية في ستة بلدان، شملت 1140 مشاركًا يتمتعون بصحة جيدة، وبيانات من 8210 من سكان الولايات المتحدة الذين شملهم الاستطلاع في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وفحص الصحة والتغذية.

وأظهرت النتائج أن نزيف اللثة عند الفحص اللطيف أو نزيف اللثة وكذلك النزيف في العين أو نزيف الشبكية ارتبط بانخفاض مستويات فيتامين سي في مجرى الدم.

ووجد الباحثون أن زيادة المدخول اليومي من فيتامين سي لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين سي بالبلازما ساعد في علاج مشاكل النزيف هذه.

قال هوجويل، وهو أيضًا أستاذ مساعد في علم الأوبئة في كلية الصحة العامة بجامعة ويسكونسن، من المحتمل أن يكون هناك صلة وثيقة بالموضوع ، يمكن أن يكون كل من نزيف اللثة ونزيف الشبكية علامة على وجود مشكلة عامة في نظام الأوعية الدموية الدقيقة ، وميل نزيف الأوعية الدموية الدقيقة في المخ والقلب والكلى.

وتشير النتائج إلى أن توصيات فيتامين سي المصممة أساسًا للحماية من داء الاسقربوط - وهو مرض قاتل ناجم عن مستويات منخفضة للغاية من فيتامين ج - منخفضة للغاية ، وأن مثل هذا المدخول المنخفض من فيتامين سي يمكن أن يؤدي إلى نزيف، وهو ما لا ينبغي يتم معالجته بخيط تنظيف الأسنان.

وأوصي هوجويل الأشخاص بمحاولة مراقبة تناولهم لفيتامين C من خلال دمج الأطعمة غير المصنعة مثل اللفت أو الفلفل أو الكيوي في نظامك الغذائي ، وإذا لم تتمكن من العثور على الأطعمة الشهية الغنية بفيتامين C ، يمكن تناول مكمل غذائي من حوالي 100 إلى 200 ملليجرام في اليوم.