شكرا لقرائتكم خبر عن هل تستطيع روسيا الاستغناء عن إنترنت العالم؟ متخصص إعلام رقمي يوضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد فتحي، المتخصص في الإعلام الرقمي، إن أمريكا هي من تتحكم في الإنترنت، ولكن لا أحد يستطيع أن يفصله عن العالم.

وأشار محمد فتحي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأربعاء، إلى أن روسيا تستطيع الاستقلال ولكن الثمن سيكون كبير جدا، وهذا سيجعل الأمر صعبا وسيكون هناك صعوبة في تواصل الروس مع العالم وستكون لهم شبكة خاصة مع بعضهم فقط، وسوف يحتاج إلى أذونات للتعامل مع الشبكات الأخرى.

وأوضح أن هذا الانفصال الإلكتروني الذي تسعى روسيا إلى تحقيقه هو سلاح ذو حدين الأول صعوبة مادية، والآخر هو صعوبة تعامل الروس مع العالم الخارجي وانفصال الروسيين عن الشبكات والمواقع الأخرى بخلاف الاتهامات الكبيرة الخاصة بحقوق الانسان والقمع مثل الصين وإيران وكوريا الشمالية.