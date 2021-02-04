شكرا لقرائتكم خبر عن آثار جانبية تحدث بعد تلقى الجرعة الثانية للقاح كورونا.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خبراء الصحة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية إن التجارب السريرية أظهرت أنه كان من الشائع أن يكون لدى الأشخاص المزيد من الآثار الجانبية بعد الجرعة الثانية للقاح، ويمكن أن يبدأوا في وقت مبكر من 8 إلى 12 ساعة، فيما يخص لقاحات فايزر ومودرنا.

وبحسب موقع " khon2" تشمل بعض الآثار الجانبية لتلقي الجرعة الثانية للقاح كورونا ما يلي:

-حمى

-قشعريرة

-آلام الجسم

-في بعض الحالات إسهال أو آلام في المعدة

قالت الدكتورة لي بوينونسجو لوم، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية الطب جون أ بيرنز، في ولاية هواوي الأمريكية، "إذا كنت بحاجة إلى تناول مسكنات الألم مثل: تايلينول أو إيبوبروفين ، فافعل ذلك. والأهم من ذلك هو أن الغالبية العظمى من الآثار الجانبية قد تختفي في غضون 24 ساعة وتقريباً 36 ساعة."

وأضافت: "بعد الجرعة الثانية، أصبت بحمى تصل إلى 39.1 وكان لدي بعض المشاكل في المعدة ، والتي كانت غير متوقعة وفي غضون 12 ساعة ، بدأت أصاب ببعض الحمى والقشعريرة وآلام في الجسم طوال الليل".

قالت الدكتورة بوينونسجو لوم "لا يوجد اختبار محدد في الوقت الحالي لاختبار ما إذا كان اللقاح يعمل أم لا ".

وأضافت أن البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا يكون لديهم استجابة بيولوجية أقل للقاحات، وأشارت إلى أن الكثير من كبار السن لدينا لا يصابون بالحمى ، على سبيل المثال ، عندما يكونون مرضى للغاية، لذلك في كثير من الحالات ، يكون لديهم استجابة أقل ولكن إذا كانوا يشعرون بالارتعاش أو يواجه أي شخص صعوبة في التنفس ، فاتصل بطبيبك على الفور إنه نادر جدًا "