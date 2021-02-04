شكرا لقرائتكم خبر عن بعض المتعافين من كورونا يصابون بمرض السكرى.. دراسة تؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن بعض المرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا يصابون بمرض السكري، بما في ذلك النوع الأول والثاني، وتم تشخيص أكثر من واحد من كل 10 مرضى بفيروس كورونا (14.4٪) حديثًا بمرض السكري بعد التعافي من المرض الناجم عن فيروس كورونا، وفقًا لتحليل 3711 مريضًا عبر 8 دراسات مختلفة.

ووفقًا لبحث نُشر في مجلة "مرض السكري والسمنة والتمثيل الغذائي" الأمريكية يمكن أن تكون الحالات الجديدة من مرض السكري نتيجة الالتهابات ومشاكل الأنسولين المتعلقة بكورونا، وفقًا لمؤلفي الدراسة والباحثين من عدة جامعات بما في ذلك جامعة ماك ماستر في كندا.

وبحسب موقع "إنسايدر" قد يؤدي كورونا إلى تفاقم المشكلات الصحية الحالية مثل مقدمات السكري ، مما يسبب مرض السكري من النوع الثاني.

في بعض هذه الحالات على الأقل، قد يكون بعض المرضى في الدراسة مصابين بالفعل بداء السكري ولم يكونوا على دراية به حتى تم نقلهم إلى المستشفى بسبب كورونا.

وأشارت الأدلة أيضًا إلى أن كورونا قد يكون كافياً لتفاقم مشاكل الصحة الأيضية الحالية إلى مرض السكري من النوع الثاني الكامل، وفقًا للدكتور خوسيه أليمان، الأستاذ المساعد في طب الغدد الصماء في جامعة نيويورك لانجون هيلث.

قال أليمان: "تؤدي الظروف المجهدة إلى ارتفاع مستويات الهرمونات التنظيمية التي ترفع نسبة السكر في الدم لمساعدة الجسم في محاربة أي مشكلة يواجهها، مثل المرض أو الإصابة وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ظروف أساسية مثل مرض السكري ، والسمنة ، ومقاومة الأنسولين ، أو ارتفاع ضغط الدم.

قد يفسر ذلك كيفية ارتباط الفيروس بحالات جديدة من مرض السكري من النوع الثاني ، والذي يحدث عندما يصبح الناس أقل استجابة للأنسولين ويتحكمون في نسبة السكر في الدم نتيجة لذلك.