تطعيم 300 ألف مغربي بلقاح كورونا.. والإصابات تنحسر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المغرب 95.5%، فيما تم تطعيم أكثر من ربع مليون مغربي باللقاح.

وتمضي حملة التلقيح ضد كورونا في المملكة المغربية بوتيرة مُتصاعدة، إذ إنه في أقل من أسبوع واحد، تم تسجيل تلقيح أكثر من رُبع مليون فرد، وذلك في وقت تتراجع فيه الإصابات اليومية بالفيروس.

وبحسب بيان لوزارة الصحة المغربية، وصل ”الخليج 365” نُسخة منه، فإن عدد المُستفيدين من التلقيح ضد فيروس كورونا بلغ بالضبط 308.398 شخصا إلى حدود الأربعاء.

وسجلت المملكة في نفس اليوم، ما مجموعه 774 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، مُقابل 933 حالة شفاء، و 14 وفاة، لتنزل الحالات النشطة عن عتبة 13 ألف حالة.

ومنذ حوالي شهر، بدأت دائرة الإصابة بالفيروس تضيع يوما فآخر، إذ نزلت الإصابات المُسجلة يومياً من أكثر من 6 آلاف حالة يومياً، إلى أقل من ألف حالة، وأحياناً أقل من مائة حالة يومياً مُؤكدة الإصابة.

وفي المقابل، ارتفعت حالات الشفاء في نفس الفترة، مُتأرجحة ما بين 4000 وألف حالة يومياً، الشيء الذي ساهم في تراجع واضح لعدد الحالات النشطة للفيروس.

وعلى مستوى الحالات الحرجة أو الخطيرة، أكد البيان أنها معدودة في حدود 650 حالة، منها 329 تحت التنفس غير الاختراقي، و57 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وفي التاسع والعشرين من يناير / كانون الثاني المُنصرم، تلقى العاهل المغربي الملك محمد السادس أولى جرعاته من اللقاح المُضاد لكورونا، إيذانا منه بانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، وهي الحملة التي ستكون مجانية وفقاً للتعليمات الملكية.

وستتم العملية على عدة مراحل، بدأت الأولى منها على مستوى العاملين من الصفوف الأولى، من جيش وأمن ومُدرسين، بالإضافة إلى الفئات الهشة، خاصة كبار السن والمُصابين بأمراض مُزمنة.