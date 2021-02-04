شكرا لقرائتكم خبر عن جيف بيزوس يختار آندي جاسي المدير التنفيذي الجديد لشركة أمازون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «أمازون«جيف بيزوس، تنحيه عن منصبه، وتعيين آندي جاسي المدير التنفيذي الجديد لشركة أمازون العملاقة.

وكانت شركة «أمازون» أعلنت في وقت سابق من الثلاثاء، أن جيف بيزوس سيتنحى عن منصب المدير التنفيذي للشركة، ليحل مكانه آندي جاسي.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين، قال بيزوس: «أيها الأمازونيون، يسعدني أن أعلن أنه بدءا الربع الثالث من هذا العام سأنتقل إلى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة أمازون وسيصبح آندي جاسي المدير التنفيذي».

وأضاف: «أعتزم من خلال المنصب الجديد تركيز طاقاتي واهتمامي على المنتجات الجديدة والمبادرات المبكرة.. آندي معروف جيدا داخل الشركة وكان يعمل بها منذ فترة طويلة».

لم يكن تعيين آندي جاسي رئيسا تنفيذيا لشركة «أمازون «مفاجأة بالنسبة للموظفين في أمازون، حيث قال جيف بيزوس:»آندي معروف جيدا داخل الشركة وموجود في أمازون منذ فترة طويلة«، مؤكدا أنه سيكون قائدا بارزا في المرحلة المقبلة.

ويعتبر آندي جاسي البالغ من العمر 53 عاما، ودودا وقريب من الموظفين بطبيعته، حيث يتميز بشخصية هادئة، يقول البعض أن هناك تناقض بين شخصيته المتواضعة الهادئة وطموحة الغير محدود.

تاريخ آندي جاسي في «أمازون»

يذكر أن آندي جاسي انضم إلى أمازون في عام 1997 بعد التحاقه بكلية هارفارد للأعمال، وعمل كمستشار تقني لبيزوس، واستطاع أن يشارك في جميع اجتماعات كبار المسؤولين التنفيذيين ويقدم استشاراته بشأن القضايا المتعلقة بإدارة أمازون.

أنشأ آندي جاسي قسم خدمات الإنترنت في أمازون منذ عام 2003 وكان فاعلا مؤثرا فيه، وهو اعلي قسم في «أمارون» من حيث عائد الأرباح، حيث تقدر عائده السنوية بأكثر من 40 مليار دولار من الإيرادات.

آندي جاسي، مسؤول أيضا عن عن أكثر من 60% من أرباح أمازون، وذلك بالرغم من أن مبيعاته تبلغ 13% فقط، حيث تمتلك «امازون» أكثر من 30٪ من حصة السوق.

وعمل في منصب رئيس وحدة أمازون للحوسبة السحابية «Amazon Web Services» ويمكن القول بأنه أحد أهم الأشخاص في صناعة التكنولوجيا خلال العشرة أعوام السابقة وفقا لـ”بلومبرج”.

تقول تقارير، وصلت عروض كثيره إلى آندي جاسي، من ضمنها عرضة «مايكروسوفت» في عام 2014 لتولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة «مايكروسوفت».