شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أثر فيروس كورونا على مرضى السكر والضغط؟ دراسة هندية توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة جديدة فى الهند أن انتشار فيروس كورونا أثرّ بشكل سلبى على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكر والقلب وارتفاع ضغط الدم، ما أدى إلى ارتفاع الإصابة بأمراض الكلى بين هؤلاء الأشخاص، حيث تسببت حالة الإغلاق الناتجة عن تفشى الفيروس فى تقييد شديد لأصحاب الأمراض المزمنة فى تلقى الرعاية الطبية اللازمة، وفقًا لما ذكره موقع "timesnownews".

ارتفاع فى أمراض الكلى بين مرضى السكر

يواجه مرضى السكر العديد من التحديات بسبب حالة الإغلاق التى فرضها تفشى فيروس كورونا حول العالم وتحديدًا فى الهند، حيث أشارت الدراسة إلى أن الأيام الأولى من الإغلاق منعت الكثير من هؤلاء الأشخاص من المتابعة الدورية نظرًا لإغلاق مراكز العيادات الخارجية، ما أدى إلى معاناة حالات كثيرة من الأشخاص المصابين بمرض السكر وارتفاع ضغط الدم من أمراض الكلى المزمنة مثل الفشل الكلوى وهو ما أدى إلى زيادة العبء المرضى عليهم.

بعد عام من التعايش مع فيروس كورونا، بدأ الناس والمؤسسات حول العالم يدركون كيفية التعايش مع الوضع الحالى، حيث هناك عادات أدت إلى الإصابة بأمراض الكلى المزمنة وهى:

1- مضاعفات نمط الحياة المستقرة

معظم الناس أصبحوا يعملون من المنزل منذ بداية الوباء، حيث أصبح هناك زيادة فى الوقت المرتبط بالعمل، كما أن الأشخاص الذين كانوا معتادين على ممارسة تمارين رياضية فى "الجيم" أصبحوا يمارسون تمارين خفيفة منزلية نتيجة إغلاق معظم الصالات الرياضية وهذا الأمر أثرّ على الطريقة التى يدير بها الجسم مرض السكر وسيؤدى إلى مضاعفات بطيئة ستظهر فى وقت لاحق.

2- عادات الأكل غير الصحية

نظرًا لأن غالبية الأشخاص يعملون من المنزل أدى ذلك إلى عادات أكل غير صحية، مثل تناول وجبات صغيرة فى أوقات غير مناسبة تكون غنية بالدهون التى تتسبب بارتفاع ضغط الدم.

3- التوقف عن إجراء الفحوصات المنتظمة

توقف العديد من الأشخاص الذين اعتادوا على إجراء فحوصات طبية منتظمة مرة واحدة كل 6 أشهر عن هذا فى الوقت الحالى، حيث إن هذه الفحوصات مهمة جدًا لأنها تساعد فى التشخيص المبكر للأمراض من بينها اضطرابات الكلى.

كيفية تفادى الإصابة بأمراض الكلى المزمنة خاصة بالنسبة لمرضى السكر والضغط:

- ضرورة اتباع نظام غذاء صحى مثل حمية البحر المتوسط، الذى يشمل الفواكه والمكسرات والخضروات والأسماك، حيث أنه يساعد فى تجنب خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة بنسبة 30%، فمن الضرورى مراعاة ما نأكله ونشربه خاصة فى فترة العمل من المنزل، وأيضًا من الضرورى مراقبة تناول الملح والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور جنبًا إلى جنب مع البروتين والدهون.

- يجب مراعاة تاريخ العائلة المرضى فيما يتعلق بأمراض الكلى المزمنة والسكر والضغط وغيرها من أجل المتابعة والتأكد من الإصابة بالمرض من عدمه.