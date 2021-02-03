2000 إصابة بأمراض السرطان سنويا في غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت معطيات نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، تسجيل 2000 إصابة بأمراض السرطان سنويًّا في قطاع غزة.

وعشية اليوم العالمي للسرطان، أكد الدكتور أحمد الشرفا، رئيس قسم الأورام في مستشفى غزة الأوروبي، في بيان نشرته وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الحالات المسجلة لمرضى السرطان خلال السنوات الأخيرة الماضية بلغ 8644 حالة، لافتا إلى إصابة 2000 فلسطيني في قطاع غزة بأمراض السرطان سنويا.

وأوضح الشرفا، بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، الذي يصادف 4 فبراير، أن هناك عوامل وراثية تضاعف من إمكانية الإصابة وأخرى بيئية.

وبيّن أن العامل الأول يتمثل بوجود مرضى أقارب من الدرجة الأولى، والعامل الثاني بيئي ويتمثل في التدخين، منوهاً أنه مسبب أساسي لسرطان الحنجرة والمعدة والمثانة والرقبة والفم والرئة، إلى جانب التلوث البيئي الناتج عن الغازات المنبعثة من المصانع والحرائق.

وأشار الشرفا إلى أن بعض أنواع التهابات أعضاء الجسم ينتهي بها المطاف للإصابة بالسرطان، كما أن استخدام بعض الأدوية التي تحتوي على مواد هرمونية يزيد من فرصة الإصابة بالمرض.

وذكر أن سرطان الثدي يعتبر الأكثر شيوعاً في قطاع غزة بما نسبته 18% بين السيدات والرجال، يليه سرطان القولون، وسرطان الدم ثم سرطان الغدة الدرقية، ثم سرطان الرئة.

ويعاني مرضى السرطان في قطاع غزة معاناة حقيقة نتيجة أزمة الأدوية الخاصة.

ووفق الشرفا؛ لا يتوفر العلاج للكثير من المرضى ويتم تحويلهم للعلاج في إسرائيل، فيما لا تستطيع بعض الحالات السفر، وأرجع ذلك إلى الحصار المفروض على قطاع غزة.

وذكر أن عدم وجود أجهزة خاصة بالمسح الذري والاشعاعي في قطاع غزة للكشف عن أنواع السرطان المختلفة، من التحديات التي تواجه المرضى إلى جانب أزمة الأدوية والمنع من السفر، الأمر الذي يؤخر من التشخص عن المرض في مراحله الأولى.