شكرا لقرائتكم خبر عن عزل صحى 14 يوما للقطط والكلاب بكوريا الجنوبية حال ظهور أعراض كورونا عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولون بكوريا الجنوبية أنه سيتم الحجر الصحى على القطط والكلاب التى تظهر عليها أعراض فيروس كورونا بموجب قواعد جديدة، ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية قالت وزارة الزراعة والغذاء والشئون الريفية بكوريا الجنوبية إنها طورت بروتوكول اختبار وحجر صحى للحيوانات الأليفة المشتبه فى حملها للفيروس.

جاء إعلان كوريا الجنوبية بعد أن ثبتت إصابة قطة تعيش في مركز تبشيري في جينجو بمقاطعة كيونج سانج الجنوبية بفيروس كورونا فى 24 يناير، ويُعتقد أنه لا يمكن للقطط أو الكلاب نقل كورونا إلى البشر، لكن ثبت أن البعض قادر على التقاطه.

فى حين أنه من النادر أن تمرض هذه الحيوانات ، أعلنت السلطات الصحية وموظفو حديقة الحيوان أنه إذا ظهرت الأعراض على الحيوانات الأليفة، سيتم اختبارها، ولن يُسمح للحيوانات الأليفة بالخروج حتى يتم الإعلان عن نتائجها، وسيتم بعد ذلك عزل القطط أو الكلاب التى ثبتت إصابتها بفيروس كورونا ورعايتها من قبل فرد واحد من أفراد الأسرة، لكن لن يتم إرسالها إلى الحجر الصحى الذى تديره الدولة.

ونقلت صحيفة "تشوسون إلبو" عن مسئول فى الوزارة قوله: "لا توجد حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا تنتقل من الحيوانات الأليفة إلى البشر.. ومع ذلك تمامًا مثل البشر، سيُطلب حجرهم صحيا لمدة 14 يومًا".

وتأتى هذه الأخبار بعد أن أصبحت قطة صغيرة أول حيوان يصاب بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية بعد أن أصيبت بالفيروس من أصحابها، وقد تم الإبلاغ عن إصابات القطط بفيروس كورونا أيضا فى بريطانيا والبرازيل واليابان، بينما نفق كلب فى هونج كونج العام الماضى بعد ثبوت إصابته بالفيروس .