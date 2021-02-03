شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض السلالة الجديدة لفيروس كورونا أبرزها الألم العضلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف العلماء سلالة جديدة من فيروس كورونا في أواخر العام الماضي وبالتحديد في جنوب شرق إنجلترا، وعمل الباحثون والأطباء من أجل تحديد سبب الطفرة، وحددوا هذا المتغير الجديد على أنه السبب وراء الانتشار الأسرع للفيروس، ووفقًا لتقرير حديث صادر عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني (ONS)، فإن أعراض COVID أكثر انتشارًا لدى الأشخاص الذين أصيبوا بالسلالة البريطانية الجديدة، ووفقًا للبيانات التي تم جمعها بين 5 نوفمبر 2020 و 16 يناير 2021، نقدم لك في هذا التقرير أكثر أعراض كورونا بحسب السلالة الجديدة للفيروس، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ووفقًا لإرشادات هيئة الصحة البريطانية NHS ، فإن الأعراض الأكثر شيوعًا عند الأشخاص المصابين بسلالة كورونا الجديدة (البديل البريطاني) هي الحمى والتهاب الحلق وآلام العضلات والسعال والتعب.

تشير الأدلة المتزايدة إلى أن الفيروس المتحور قد يكون أكثر عدوى من السلالة الأصلية، مع الأخذ في الاعتبار الارتفاع الأخير في عدد حالات كورونا في إنجلترا. إلى جانب ذلك ، يقال إن السلالة البريطانية الجديدة لديها معدل وفيات أعلى من أي وقت مضى والشباب، بصرف النظر عن الفئات المعرضة للخطر، معرضون الآن للخطر أيضًا.

اعراض السلالة الجديدة لفيروس كورونا الحمى

أفادت البيانات الأخيرة التي جمعها مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية (ONS) أن حوالي 19٪ من مرضى كورونا المشاركين في الدراسة عانوا من حمى مرتبطة بالمتغير الأصلي ، في حين أن 22٪ من الحالات كانت مرتبطة بسلالة COVID الجديدة.

السعال

أظهر المرضى الذين أصيبوا بالمتغير الجديد نسبة مئوية أعلى من أعراض السعال من أولئك الذين أصيبوا بالسلالة الأصلية.

وفقًا للتقارير ، ساهم 28٪ في المتغير الأصلي ، بينما ساهم 35٪ من الحالات في البديل البريطاني.

ضيق في التنفس

يعد ضيق التنفس أحد أكثر أعراض كورونا شيوعًا. ومع ذلك ، تم العثور على فرق بسيط أو معدوم في الأشخاص الذين يعانون من سلالة الفيروس التاجي الأصلي أو الجديد.

ألم عضلي

ومن بين المصابين بالسلالة الأصلية ، ظهرت علامات آلام في العضلات على 21٪ ، بينما كانت 24٪ من المصابين بالسلالة البريطانية عرضة لنفس الأعراض.

فقدان حاسة الشم والتذوق

على عكس الأعراض الأخرى ، كان فقدان حاسة الشم والذوق هما العَرَضان الوحيدان اللذان كانا أعلى لدى الأشخاص المصابين بالسلالة الأصلية بدلاً من الأفراد الذين أصيبوا بالنوع الجديد.

واشتكى حوالي 19٪ و 18٪ من مرضى السلالة الأصلية من فقدان حاسة الشم والتذوق على التوالي من ناحية أخرى ، أفاد 16٪ ممن أصيبوا بسلالة كورونا الجديدة بفقدان حاسة الشم واشتكى 15٪ من فقدان التذوق كأحد الأعراض.

الصداع

فيما يتعلق بالصداع كأحد أعراض كورونا ، لم تظهر الدراسة أي فرق بين السلالتين.

التهاب الحلق

مع 22٪ ، كان التهاب الحلق أعلى لدى الأشخاص الذين أصيبوا بالسلالة الجديدة مقارنة بـ 19٪ المرتبطين بالنوع الأصلي.

أعراض معدية معوية

اقترحت أحدث دراسة أنه لا يوجد فرق في النسبة المئوية لأعراض الجهاز الهضمي التي تعاني منها كلتا المجموعتين المتغايرتين.

بالنظر إلى الضرر الذي تسبب فيه كورونا حتى الآن ، من المهم أن تظل يقظًا ومستعدًا للأسوأ.في حالة استمرار السعال أو الحمى أو التعب أو فقدان حاسة الشم والتذوق ، يجب أن يتم تشخيص حالتك بنفسك.واعزل نفسك فورًا وعقم كل الأماكن التي لمستها لاحتواء انتشار الفيروس.

بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تعاني من ألم شديد في الصدر ، وتشوش ذهني ، وضيق في التنفس ومضاعفات خطيرة أخرى، فاطلب المساعدة الطبية وقم بزيارة المستشفى.